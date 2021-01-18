شرطة دبي: 1810 مكالمات و24 حادثاً مرورياً في 3 ساعات

المصدر: دبي - البيان

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 1810 مكالمات هاتفية، وسجلت وقوع 24 حادثاً مرورياً بينها 22 حادثاً بسيطاً وحادثان بليغان، وذلك صباح أمس من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة صباحاً، في ظل أجواء الضباب التي عمت أرجاء الإمارة.

ودعا العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأشار إلى أن الضباب الكثيف يعد إحدى أكثر الظواهر التي تتسبب في وقوع حوادث مرورية مروعة على الطرق السريعة نتيجة تدني مستوى الرؤية، موضحاً أن القيادة في الضباب تؤثر سلباً في السائقين في حالة إهمالهم قواعد الأمن والسلامة، والتغاضي عن اتباع الخطوات السليمة للقيادة في مثل هذه الأجواء التي تؤدي إلى كوارث وحوادث جسيمة لا تحمد عقباها، مبيناً أن القيادة بحذر وانتباه أو القيادة ببطء أو التوقف نهائياً وركن المركبة خارج حرم الطريق وبشكل آمن، كلها أمور قد تساعد قائدي المركبات على تجنب الحوادث.

وطالب السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية، مشدداً على أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة على الانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن مستخدماً الإشارات الأربع لتنبيه المركبات القادمة من الخلف، بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعوق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وكذلك عدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج أثناء السير على الطرقات، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، بالإضافة إلى الحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوادث المرورية.

وأوضح أن الدوريات المرورية ستكثف من وجودها في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتفي الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث بالإضافة إلى الإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المُخصصة لها، ومنعها من السير في أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها الشاحنات نتيجة القيادة ببطء.

وأوضح العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن المركز سجل ارتفاعاً في أعداد المكالمات الواردة إليه بسبب الضباب بنسبة 30% صباح أمس، مقارنة بالفترة ذاتها من صباح يوم الأحد الماضي الذي لم يشهد أي ضباب، حيث بلغ عدد المكالمات 1275، فيما تم تسجيل 26 حادثاً بينها حادث واحد بليغ.

وأكد أن الإدارة وبالتنسيق مع نظيراتها في الإدارات العامة للعمليات في الإمارات المجاورة، طبقت منذ ساعات الصباح الباكر «منظومة الضباب» الهادفة إلى منع تحرك الشاحنات في الشوارع السريعة في فترة الضباب لضمان انسيابية الحركة ومنع وقوع حوادث مرورية كبيرة.

إلى ذلك، دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وناشدتهم بضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق أبوظبي في أوقات الضباب وهي 80 كم/‏‏ ساعة.

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