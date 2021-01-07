757 مخالفة للشواء في دبي بأماكن عامة غير مسموح بها
نفذت بلدية دبي 20 حملة ميدانية في المناطق السياحية في البر خلال هذا الموسم، وتم تحرير 757 مخالفة إشعال النيران أو الشواء في الأماكن العامة غير المسموح بها من قبل البلدية.
وتم رصد مجموعة من المخالفات بالإجراءات الاحترازية في المحميات والبحيرات، خلال الربع الأخير من 2020، من أبرزها: التباعد الاجتماعي والالتزام بالعدد المحدد لتجمعات العائلات، وعدم ارتداء الكمامات.
ويقوم فريق عمل مختص بالصحة والسلامة في البلدية بعمليات الرقابة، وتنفيذ زيارات دورية في العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط الصحة والسلامة.
تعليقات