أنتَ عَلـَّمتَ شعبك الإقداما

قصيدة مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، رعاه الله بمناسبة ذكرى تولّي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي

قــَـامةٌ أنت في السَما تتسـَـــامى

تستحِـقُّ التبجـيــلَ والإعظـامَا

هَيبــَـةٌ أنت لــو رأتـك مُلــُــــــــوكٌ

وقفَ الكلُّ مُطـْـرقِـيـن قيــــَاما

لِـلـ «إمــاراتِ» كنتَ قبــــلَ «دُبيٍّ»

كنتَ مــُـذ يوم مَولــِــدٍ مِقـْـداما

صُغتَ فِكـــْـرَ اتحادِنا يومَ «ِسيـــْــحٍ»

معَ شيخين في الثرَى اليومَ ناما

سَـل «أبا خــــالــِـــد» ومــــَـا لك إلّا

هُ معــًـا كم َحقَّـقتما الأحـــــْــلاما

**

و«دبيُّ» مِن بَعــــــدِ «راشدَ» أنتَ

َمن حَبـــاها سَعــــادةً وابتســَـاما

خمسةً معْ عشـْــرٍ تولّيت َفيهـَـا الـــُ

حكمَ أحكمتَ حُكـمَهــا إحكــَـاما

فغـَـدت فـــي ظـِـلال عــَـدلك تنمـُـو

تتحـَـــدّى الأزْمـــاتِ والأسقـَــاما

ودبيُّ مُــذ كانت الأرضُ مَحـــْــــلاً

هيَ مَهــدُ العشّاق تتــلوُ غـَرامــا

**

صانعُ المَجـدِ أنتَ غـَيّرتَ وَجهَ الـ

أرضِ ألهمــتَ شعـبكَ الإقـــْــداما

مُبــْـــدِعٌ أنت قــَـد تمَيـَّزتَ طِفــلاً

أنتَ أعجَــزتَ الطِرسَ والأقلامَا

مَا استطاعا أن يَحصــُــرا مُنجزاتٍ

لكَ َعمَّ السُهـــــولَ والآكـــَـــاما

**

سَل مَشــــاريعَ نهضةٍ في «دُبيَّ»

كيف أبــدَت تنــافساً مُستـــداما

أنت تبنــِـي مُستقبـَـلاً لِشبــــابٍ

بعــُــلومٍ أبديتَ أنتَ اهتِمــــَـــاما

صِحّـــةٌ قبــلَ المــالِ قبل الّسياسا

تِ «كـُرونا» كم صَحَّح الأفهـَــاما

لاقتصــادٍ «دُبـــيُّ» مَنحـَــل ُنـَحــلٍ

بـِـ «دبيَّ» يَهيـــمُ أمنٌ هُيـــَـــاما

**

ربِّ باركْ في «اِكْسبــُــو» وهـْــو آتٍ

كم عـــَـدَدنا من أجـلِه الأعــْــواما

كم رَكضنــَـا بـِخـَيلنـــــــَــا وَبـِرَجـْـــلٍ

ربِّ بــَـاركهُ فـُـرصـَــةً واغـتنامَا

«فارسَ العـُرب» قـُـدْ لِـ «مِرّيخَ» شعباً

قَمـِــنٌ أن يُجـــاورَ الأجــــْــــــرَاما

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