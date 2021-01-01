«الأمل والإنجاز» يزين سماء رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

بمشاعر مكللة بالتفاؤل وتجديد الأمل بالقادم، استقبلت إمارة رأس الخيمة العام الجديد بإطلاق عروض الألعاب النارية المذهلة التي استمرت لمدة 10 دقائق، وأسرت قلوب العالم، وبعثت برسالة عنوانها الأمل والسلام والإنجازات، ملهمة العالم لاستقبال العام الجديد 2021.

وأضاءت عروض الألعاب النارية سماء مياه الخليج العربي، حيث تمكن الضيوف والسياح والمقيمون الموجودون في فنادق جزيرة المرجان وقرية الحمرا من الاستمتاع بهذا المشهد الأخاذ من مناطق مخصصة في الفنادق، وجرى بث العروض إلى العالم عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ تمكن ملايين من المشاهدين حول العالم من الاستمتاع بهذه العروض. وأكد عبدالله العبدولي، عضو اللجنة المنظمة للاحتفال، أن احتفالات العام الجديد في إمارة رأس الخيمة، تمثل تحية إلى عمق المرونة والقوة التي أظهرتها البشرية لمواجهة التحديات.

وأضاف العبدولي: حرصنا على بعث رسالة الإيجابية والأمل من إمارة رأس الخيمة إلى العالم لحث أفراد المجتمعات على استعادة ثقتهم بغدٍ أفضل بعد الأوقات العصيبة التي شهدناها جميعاً، ومع استقبالنا العام الجديد بثقة كبيرة وفي ضوء اختيار إمارة رأس الخيمة كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2021، نسعى إلى إلهام العالم لزيارة الإمارة لاستكشاف عجائبها ووجهاتها الخلابة وتنوعها الطبيعي الآسر وفق أرقى تدابير الصحة والسلامة.

وأضاف: حملت احتفالات رأس الخيمة بالعام الجديد عنوان «الأمل والإنجاز»، لتعكس الجهود التي تبذلها الإمارة ودولة الإمارات عموماً للتصدي للتحديات بكل جرأة وثقة، سعياً لإلهام العالم حول قدرة توحيد الجهود على تخطي أي أزمة مهما بلغت صعوبتها والنهوض مجدداً أكثر قوة.

وتابع: تم استخدام 8500 كيلوغرام من الألعاب النارية لإطلاق العروض التي حلقت بطول 4 كيلومترات، وعرض 3.9 كيلومترات، وشكلت ألواناً احتفالية بانورامية متنوعة مع انطلاقها من 81 موقعاً بإجمالي 15281 قذيفة، بالإضافة إلى 6 كيلومترات من كابلات التحكم.

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