عجمان تستقبل العام الجديد بعروض لوحات جمالية للألعاب النارية

المصدر: عجمان:أسامة أحمد

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان عروضا الألعاب النارية احتفلا بالعام الجديد وسط اهازيج الفرح وتجمع الجمهور على امتداد كورنيش عجمان لمشاهدة الالعاب النارية والاحتفال بحلول العام الجديد والجميع على امل بعام ينعم فيه العالم بالخير والنماء .

واقيم الاحتفال في موقعين الاول بمنصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان المطل على شاطي الامارة ، نظمتها دائرة التنمية السياحية وتم خلالها تقديم لوحات جمالية مبهرة للألعاب النارية، وجدت اعجاب الجمهور على طول امتداد كورنيش عجمان حيث تعالت الاصوات عند انطلاقة الالعاب النارية والموقع الثاني في منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبري في منطقة الزورا نظمتها شركة الزورا للتطوير العقاري واستمر العرضان لمدة 5 دقائق .

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