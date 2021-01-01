دبي تستقبل العام الجديد وفق اجراءات احترازية محكمة

المصدر: البيان الإلكتروني- تصوير: دينيس مالااري

اتسمت احتفالات دبي لعام 2021 باتباع دقيق لكافة الاجراءات الاحترازية لتؤكد بذلك أنها من المدن القليلة القادرة على تنظيم الاحتفالات بالعام الجديد والفعاليات المباشرة ضمن إجراءات وتدابير احترازية مُحكمة تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار، وفي ذات الوقت تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد.

ولضمان سياسة التباعد الاجتماعي، فقد بدأت الطواقم العاملة في محيط برج خليفة برسم العشرات من المربعات الصفراء على طول الشوارع المحيطة ببرج خليفة، لتحتل هذه المربعات الشوارع كافة، مع تنظيم نقاط الدخول والخروج من المكان بكل سلاسة، حيث سمح لكل فرد بالوقوف في هذه المربعات ومتابعة الألعاب النارية عن قرب مع ضمان تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي.

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