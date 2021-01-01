الألعاب النارية تزيّن سماء الفجيرة احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

شهد كورنيش الفجيرة إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت السماء بألوانها الزاهية احتفالا بالعام الجديد 2021، وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين والزوار للإمارة، حيث سادت الأجواء مشاعر من الحماس والبهجة عندما دقت عقارب الساعة في تمام الثانية عشرة، معلنة الدخول في السنة الجديدة من العام 2021 ومودعة عام 2020.

حيث شهد الكورنيش في ساعات المساء حضورا لافتا من الناس وسط اجراءات احترازية وتنظيمية بوجود دوريات شرطة الفجيرة في كافة المواقع، حيث اصطف الناس على امتداد الشاطئ منتظرين بلهفة انطلاق الالعاب النارية مع امنيات قلبية بعام ملئ بالخير وسط هتافات سادت المكان وهم يشاهدون بريق الالعاب مزينا سماء الفجيرة.

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