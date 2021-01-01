بالفيديو..أبوظبي تستقبل 2021 بعروض نارية مبهرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

استقبل سكان العاصمة أبوظبي العام الجديد 2021 بعروض مبهرة للألعاب النارية على كورنيش أبوظبي، وجزيرتي ياس والمارية، والوثبة، واستمع الليلة المواطنين والمقيمين والزوار بالأجواء الخلابة وشتاء الإمارات والذي يعد الأفضل في العالم، مع الأخذ بالإجراءت والتدابير الاحترازية الموصي بها لمكافحة كوفيد- 19، وتأتي هذه الفعاليات في اطار جهود دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وقد امتدت الالعاب النارية لمسافة 1.2 كم على امتداد الكورنيش عبر منصات اطلاق متعددة وعروضا متنوعة، وقد خرجت بأبهى صورة واضاءت سماء المدينة.

كما استمع البعض بأجواء الاحتفال في مهرجان الشيخ زايد التراثي بالوثبة، من خلال عروض مثيرة للألعاب النارية استغرقت 35 دقيقة، ويتوقع أن تفوز هذه العروض برقمين قياسين لموسوعة غينيس، بحسب دائرة الثقافةو السياحة، كما شهد المهرجان عروض موسيقية حية تؤديها فرق محلية وعالمية.

العد التنازلي لاستقبال العام الجديد بالألعاب النارية في مهرجان الشيخ زايد التراثي

تصوير: سيف الكعبي@ZayedFestival #رأس_السنة pic.twitter.com/NyjD4NSZs3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2020

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