301 مليون درهم مشاريع طرق وجسور في عجمان 2020

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مجموعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية الجديدة وعملت على صيانة وتوسعة بعض الطرق الرئيسية بتكلفة 301 مليون درهم ويجري في الوقت الراهن وضع اللمسات الأخيرة لعدد من المشاريع الجاري تنفيذها وذلك تماشياً مع الطفرة العمرانية والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة. (عجمان - أسامة أحمد)

وقال الدكتور مهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»: «يجري العمل حالياً على العديد من مشاريع الطرق الجديدة، وبلغت كلفة مشاريع الطرق المنفذة من خلال الموازنة للعام 2020 حوالي 301.556.000 درهم، لافتاً إلى أن إدارة الطرق والبنية التحتية تعمل بشكل دائم على تطوير الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة لتخديم المناطق التجارية والصناعية والسكنية بما يلبي احتياجات هذه المناطق وتطوراتها المستقبلية».

وذكر: «أن أهم هذه المشاريع الجاري تنفيذها حالياً هي: تطوير تقاطع الراشدية، وإنشاء طرق في منطقة النعيمية الأولى، كما يجري العمل حالياً على إنشاء طرق داخلية بمنطقة الحليو المرحلة الثالثة، وإنشاء طرق في منطقة محمد بن زايد. كما تم توسعة شارع محمد بن راشد من دوار الزورا وصولاً إلى دوار السوق الصيني ويتم حالياً تنفيذ أعمال تطويرية على شارع الشيخ راشد بن حميد تتمثل في توسعة الشارع بإضافة حارة مرورية للشارع من كل طرف ابتداءً من دوار رونا وإلى تقاطع الشارع مع شارع عبدالله بن عبود ومن المتوقع انتهاء الأعمال خلال العام الجاري، ويجري حالياً تنفيذ أعمال تطويرية على شارع عبدالله بن عبود تتمثل في توسعة الشارع وتزويده بشبكة لصرف مياه الأمطار، ومن المتوقع انتهاء الأعمال خلال الشهر المقبل.

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