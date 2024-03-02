سعيد الطاير لــ« البيان »: تنفيذ 3 خزانات للمياه بسعة 210 ملايين جالون

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان»، عن تنفيذ الهيئة 3 خزانات للمياه بسعة إجمالية تبلغ 210 ملايين جالون، وهي خزان النخالي المرحلة الثانية بقدرة 60 مليون جالون، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية 92.5 %، وخزان حصيان بسعة إجمالية تبلغ 120 مليون جالون وبنسبة إنجاز حالية تبلغ أكثر من 53 %، إضافة إلى خزان حتا بسعة إجمالية 60 مليون جالون ونسبة الإنجاز الحالية 95.2 %.

تلبية الطلب

وأكد معالي سعيد الطاير، أن خزانات المياه التي تنفذها الهيئة تساعد على رفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، لافتاً إلى أن سعة خزانات المياه التابعة للهيئة بلغت في نهاية سنة 2023 نحو 911 مليون جالون.

وتابع: تبلغ السعة التخزينية لخزّان المياه في منطقة الليسيلي في دبي 60 مليون جالون من المياه المحلاة، إلى جانب خزان المياه الحالي الذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة، وتعمل الهيئة على تنفيذ 3 خزانات أخرى في النخالي وحتا وحصيان، ومع الانتهاء من هذه المشروعات ستتم زيادة السعة التخزينية إلى 1.152 مليون جالون من المياه المحلاة.

رؤية شاملة

وقال معاليه: نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز أمن إمدادات المياه في دبي من مصادر مستدامة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من مجمل القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ولدى الهيئة رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

حسابات مياه

وأشار معاليه، إلى أن عدد حسابات المياه لدى الهيئة ارتفع إلى 1.048.913 حساباً في نهاية العام 2023، مقارنة بـ995.478 حساباً في نهاية العام 2022، وبنسبة زيادة تقدر بـ 5.4%، وتبرز هذه الزيادة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي والزيادة في الطلب على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي، بما يعزز نمو الهيئة المستدام ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأردف معاليه، أنّ العام 2023 شهدت زيادة في الطلب على المياه المحلاة إلى 144.1 مليار جالون، وبزيادة قدرها 5.2 % مقارنة بالعام الماضي، ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه في العام 2023 إلى 434 مليون جالون، وبزيادة قدرها 4.91 % مقارنة بالعام 2022.

قدرة إنتاجية

وأوضح معاليه، أن القدرة الإنتاجية للهيئة تبلغ 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وبحلول العام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون إلى قدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً.

أمن مائي

وأوضح معاليه، أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على ضمان أمن واستدامة المياه في إمارة دبي، انسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرار الوصول إلى المياه في الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتحرص الهيئة على إحداث تغيير إيجابي يضمن استدامة الموارد ومستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة، لاسيما في ضوء تفاقم أزمة المياه في أنحاء العالم.

وأبان معاليه، أنه ومواكبة للنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دبي، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه، اتجهت الهيئة لتطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر كونها تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه، وبحلول العام 2030، تهدف الهيئة إلى إنتاج 100 % من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة.

استدامة

وأشار معاليه، إلى أن الهيئة تعتمد 3 محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر، باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تتميز باستهلاك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة، ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بالحفاظ على البيئة ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً ويؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته.

وأضاف معاليه: نحرص على ضمان استمرار توافر خدماتنا بنسبة 100 % وفقاً لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، بفضل بنيتنا التحتية المتطورة، واعتمادنا على الابتكار وأحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، وحققت الهيئة نتائج تنافسية تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، ففي العام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6 % مقارنة بـ15 % في أمريكا الشمالية، وهي الأدنى والأفضل عالمياً.

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