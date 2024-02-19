فهد الحساوي : أداء استثنائي لـ«دو» 2023 بإيرادات قياسية 13.6 ملياراً

المصدر: حوار – محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، نجاح الشركة في تحقيق نتائج استثنائية خلال 2023 حيث سجلت إيرادات قياسية هي الأعلى في تاريخها بإجمالي 13.64 مليار درهم، فيما تجاوزت النفقات الرأسمالية، 2 مليار درهم لافتاً إلى ارتفاع التدفق النقدي السنوي الحر من العمليات التشغيلية 23.2% إلى 3.6 مليارات درهم.



وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الإمارات رسخت مكانتها في التحول الرقمي عالمياً بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي لطالما أكدت على ضرورة مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، فيما تلبّي الشبكة المتطورة احتياجات العملاء لافتاً إلى التزام «دو» بالتميز والابتكار والاستراتيجيات التي تتمحور حول متطلبات العملاء .

وأشار إلى أن «دو» توظف التقنيات الرقمية واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات الضخمة والجيل الخامس المتقدم وإنترنت الأشياء الصناعي لتعزيز كفاءة العمليات وممارسات الاستدامة وتقديم المزيد من الابتكارات ودعم مجتمعات الأعمال والارتقاء بجودة حياة الناس.

وأوضح أن «دو» توفر باقة من الخدمات والحلول والمبادرات وخدمات الاتصال لدعم قطاعات الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة لدعم ازدهارها لدفع النمو في الإمارات.

وأضاف فهد الحساوي، أن بيئة الأعمال في الإمارات تشهد انتعاشاً ونمواً واضحاً متوقعاً أن يواصل الاقتصاد نموه 2024 مدعوماً بالزخم الاستثماري والتجاري إضافة إلى الرؤى والقرارات الحكيمة التي تتخذها حكومة الإمارات لتعزيز متانة الاقتصاد ما سينعكس على أداء قطاع الاتصالات ويحفز الطلب على التقنيات والحلول والخدمات. وإلى تفاصيل الحوار.



أداء قوي





على صعيد الشبكات والتكنولوجيا، ما أبرز الإنجازات التي عززت مكانة «دو» المتقدمة 2023؟



شهدت نتائجنا المالية تحسناً ونمواً تدريجياً على مدار السنوات الثلاث الماضية، وصولاً إلى 2023 الذي توّجنا خلاله جهودنا ومبادراتنا خلال السنوات القليلة الماضية، بتسجيل نمو ملحوظ في صافي أرباحنا ليسجل 1.67 مليار درهم بنمو 36.8% وتحقيق إيرادات قياسية، فضلاً عن مواصلة دعم خططنا وتوجهاتنا المستقبلية، في مجالات أعمالنا الأساسية أو المجالات الأخرى الواعدة.



ونواصل بذل جهودنا لمواكبة أحدث التطورات على صعيد تقنيات وتطبيقات شبكة الجيل الخامس المتقدم، وقد حققنا مؤخراً إنجازاً جديداً ولافتاً في مسار التحول نحو عصر تقنية الجيل الخامس المتقدم، حيث نجحت الشركة في اعتماد تقنية تجميع 3 نواقل متعددة واسعة النطاق لموجات شبكة الجيل الخامس، مايرسخ مكانة «دو» كمزود رقمي رائد في السوق يوفر تجارب اتصال عالية الجودة للمتعاملين بمعدّل سرعة نقل بيانات يصل إلى أكثر من 5 جيجابت في الثانية.

ونجحت "دو" أيضاً، في تنفيذ تجربة ميدانية على حالة استخدام جديدة لتقنية IOT-Redcap، والتي تدعم الاتصال الموثوق للأجهزة ذات متطلبات النطاق الترددي المنخفض، وستدعم هذه الحلول اختبار حالات استخدام جديدة لتقنية الجيل الخامس المتقدم في إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء والقطاع الصناعي.



وأتمت «دو» خلال 2023 بنجاح عملية تجميع ناقلين اثنين لموجات شبكة الجيل الخامس عبر كامل شبكتها، ما وفّر للمتعاملين معدّل سرعة نقل بيانات أكثر من 3.6 جيجابت في الثانية، وفي أكتوبر 2023، تخطت حجم البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس من «دو» أكثر من 60% من حجم البيانات المنقولة عبر شبكات الهاتف المتحرك، ما يعني أن حجم البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس أكبر من حجم البيانات المنقولة عبر شبكتي الجيلين الرابع والثالث مجتمعتين.



كما انجزنا التجارب الميدانية لتقنية الشبكة الضوئية السلبية 50G PON، حيث تُعد هذه التجارب الأولى من نوعها في منطقة الخليج، وتساهم التقنية المتطورة في إحداث تحول إيجابي في البنية التحتية للألياف الضوئية ذات النطاق العريض، ما يوفر سرعات اتصال أعلى لإرسال واستقبال البيانات تصل إلى 50 جيجابت في الثانية.



وتسهم التقنية الجديدة في تمكين الشركات والعملاء الأفراد من الاستفادة من التطبيقات ذات النطاق الترددي العالي، والتي تتطلب زمن استجابة منخفضاً للغاية بما في ذلك تطبيقات الفيديو التفاعلية بدقة 8k، والتصاميم السحابية ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة عالية الجودة وغيرها.



تحولات إيجابية





ما خططكم لتعزيز نشر تقنيات الجيل الخامس في الإمارات؟



تشكل تقنية الجيل الخامس ركيزة أساسية في جهودنا الهادفة إلى تسريع وتيرة تحولنا إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة لتزويد مختلف فئات عملائنا بحلول وخدمات اتصال عالية الجودة، إضافة إلى تطوير منصات وتطبيقات جديدة تعزز كفاءة عمليات الشركات والجهات الحكومية حيث تتمتع تكنولوجيا الجيل الخامس بإمكانيات كبيرة لإحداث تحولات إيجابية في نماذج الأعمال وأنماط حياة الناس.

وركزنا جهودنا خلال السنوات الماضية على تطوير بنية تحتية متقدمة لشبكة الجيل الخامس، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال فائقة السرعة وتمكين تطوير واعتماد الخدمات والحلول المبتكرة، وأثمرت الجهود عن توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتشمل حالياً نحو 98.5% من المناطق المأهولة بالسكان في الإمارات.

وينصب تركيزنا حالياً على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل كافة المناطق في الإمارات وفي الوقت نفسه، سنمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى استكشاف وتطوير المزيد من حالات الاستخدام الجديدة المستندة إلى تقنية الجيل الخامس، وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات لعملائنا من الأفراد والمؤسسات.

ووفقاً لتقرير حديث لـ«أوكلا» Ookla العالمية المتخصصة في تحليل سرعة الإنترنت وتنزيل وإرسال البيانات، تتمتع «دو» بمكانة ريادية في التغطية الداخلية لشبكة الجيل الخامس في معظم مراكز التسوق في الإمارات، وسنواصل التركيز على تعزيز استثماراتنا لتحسين تغطية الشبكة وموثوقيتها وسرعتها بالاعتماد على أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة مثل الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي وغيرها، كما سنعمل على تسريع اعتماد حلول وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعي في التصنيع والقطاعات الأخرى لدفع التحول الرقمي في المصانع والمنشآت وعلى مستوى عمليات الإنتاج أيضاً.



رؤية استراتيجية

وماذا عن استثمار «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في البنية التحتية؟



بلغت النفقات الرأسمالية للشركة أكثر من ملياري درهم العام الماضي وتركزت على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس، وتوسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية، ودعم برنامج تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات، كما ارتفع التدفق النقدي السنوي الحر من العمليات التشغيلية 23.2% إلى 3,602 ملايين درهم، ما يعكس القدرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

وعززت «دو» قدرتها التنافسية من خلال النمو القوي في الإيرادات، وحققت نتائج استثنائية 2023 وسجلت إيرادات هي الأعلى في تاريخها بقيمة 13.64 مليار درهم.

وأدى التزام «دو» بالابتكار التكنولوجي إلى تسريع وتيرة اعتماد منصاتنا وقنواتنا الرقمية، حيث يستخدم أكثر من مليوني عميل تطبيق دو حالياً، وعزز التقدم التكنولوجي، إلى جانب التركيز المستمر على تعزيز تجارب العملاء، مكانة «دو» التي حلت بالمرتبة الثالثة كأقوى العلامات التجارية في الإمارات، كما ساعدتنا استثماراتنا في تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتحول القائم على التحليلات في ريادة قطاع الاتصالات في ما يتعلق بجودة تغطية وأداء شبكة الجيل الخامس، إضافة إلى مواصلة التوسع في شبكة الألياف للمنازل.



البنية التحتية

ما الأولويات التي تركز عليها «دو» خلال 2024؟



تتمحور أولوياتنا خلال 2024 وما بعده في مواصلة تعزيز رؤيتنا بالتحول إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة بالاعتماد على نموذج تشغيلي فعّال ومتقدم، ولتحقيق هذا الهدف، سنستمر بالتركيز على تطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، خاصة مع تخطي حجم البيانات المنقولة عبر شبكتنا من الجيل الخامس أكثر من 60% من إجمالي البيانات المنقولة عبر شبكات الهاتف المتحرك ومواصلة مشاريع استراتيجية نوعية للارتقاء بعمليات الشركة إلى مستوى جديد ,مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والاتصال والمجالات المرتبطة بهما، بما في ذلك الخدمات المدارة والأمن السيبراني ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وغيرها.

وسنواصل الاستثمار في المجالات التي ستساعدنا على تسريع وتيرة تحولنا بما في ذلك توسيع نطاق شبكات الهاتف المتحرك والثابت، وتعزيز كفاءة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا، والارتقاء بتجارب العملاء من خلال «رقمنة» قنوات التواصل مع المتعاملين.

وتشمل الأولويات الرئيسية ضمن هذا الإطار الاستراتيجي مواصلة التركيز على تقديم خدمات متميزة في الهاتف المتحرك والثابت، ومعالجة الفجوات الموجودة في السوق، وخاصة على صعيد الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات للمستهلكين الأفراد.

وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية الشراكات ودورها في مساعدتنا على تحقيق هذه الأهداف، سنستمر بإبرام شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية ذاتها للمستقبل.

وتمكنت «دو» بفضل استراتيجياتها الشاملة والمتقدمة والتزامها ببناء قوة عاملة أكثر فعالية وإبداعاً وابتكاراً من تحقيق تحسن كبير وملحوظ في أدائها السنوي ضمن مؤشر «Glint» الخاص بقياس جودة ثقافة بيئة العمل ومستوى مشاركة الموظفين لتصل إلى 81%. وأسهم الأداء المتميز الذي سجلته «دو» ضمن المؤشر في ترسيخ مكانتها بين أفضل الشركات أداءً في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.



دعم الأعمال

ما الحلول والابتكارات التي قدّمتها «دو» لدعم قطاع الأعمال والشركات الصغيرة 2023؟



ندرك في «دو» الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي التي أقرتها حكومة الإمارات، لذلك نولي أهمية كبيرة بدعم هذه الفئة من الشركات في رحلتها نحو تعزيز نموها وتنافسيتها.

ونجحنا خلال 2023 في تطوير وتصميم حلول وخدمات اتصال تتناسب مع متطلبات هذه الفئة من الشركات مثل «باقة انطلق للأعمال» وغيرها من الباقات التي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة كل ما تحتاجه من خدمات وحلول اتصال مبتكرة تساعدها على النمو والمساهمة بدور محوري في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.



وتتخطّى مبادراتنا الهادفة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة حدود ما نوفره من منتجات وخدمات وحلول اتصال أساسية؛ لتشمل نهجاً متكاملاً يتمحور حول تلبية احتياجات ومتطلبات الأعمال لهذه الفئة من الشركات ومن الأمثلة المميزة على جهودنا المبذولة لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الانطلاق في مشاريعهم الخاصة شراكتنا مع معرض «إكسباند نورث ستار» والذي وفر لنا منصة متميزة للتواصل مع ممثلي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مساحة العمل المؤقتة «وورك جت أوي» التي أطلقناها على شاطئ الشروق (صن رايز بيتش) بدبي.



بيئة محفزة

كيف تساهم «دو» في دعم أجندة التّوطين في الدولة واستقطاب المواهب الإماراتية؟



نفخر اليوم بكوننا واحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضل بيئة العمل المحفزّة التي نوفرها وثقافتنا المؤسسية المدفوعة بالابتكار ويشغل حالياً 50% من الموظفين الإماراتيين العاملين لدينا مناصب قيادية في مختلف الأقسام والإدارات.



وعلى صعيد استراتيجيات التوطين، تُعد «دو» حالياً واحدة من أكثر الشركات نجاحاً على مستوى القطاع بفضل مبادراتها المتعددة وبرامج التدريب والتطوير المهني التي توفرها لأنباء الإمارات، هذا إلى جانب شراكاتها المتميزة مع العديد من الشركات الرائدة لتنمية المواهب المحلية.



التحول الرقمي

كيف تقيمون مستوى التحول الرقمي الحاصل في الشركات المحلية من حيث النضج؟



كانت الإمارات ولا تزال سبّاقة في احتضان وتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية، وتُعد اليوم رائدة في التحول الرقمي عالمياً بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي لطالما أكدت على ضرورة مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية.



ولا شكَّ في أن مشهد التحول الرقمي في الإمارات يتطور بوتيرة متسارعة نتيجة التوجه المتزايد من جانب الشركات عبر مختلف القطاعات نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي والاستفادة من التقنيات والابتكارات الرقمية للارتقاء بنماذج أعمالها وتعزيز تنافسيتها. ونجحت «دو» خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لدعم رؤيتها بالمساهمة في إحداث تحولات إيجابية في المشهد الرقمي.

وتلبّي شبكتنا المتطورة احتياجات مختلف شرائح عملائنا، وخاصةً الجهات الحكومية لمساعدتها وتمكينها من ريادة المرحلة التالية من رحلة الابتكار الرقمي والتكنولوجي.



متطلبات المستقبل





تكتسب التقنيات الرقمية المتطورة أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات كيف تنظرون إلى تعزيز هذا الدور؟



يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة تطورات متسارعة نتيجة ظهور العديد من التقنيات الناشئة والمتقدمة التي أحدثت ثورة في نماذج الأعمال التي كانت سائدة، سواء على مستوى قطاع الاتصالات أو قطاعات الأعمال الأخرى.

وقد تمكنت «دو» على مدار السنوات الماضية من التكيف مع هذه التحولات واعتماد نهج يرتكز على تسخير وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم المزيد من الابتكارات التي تسهم في تمكين الجهات الحكومية من مواكبة متطلبات المستقبل ودعم مجتمعات الأعمال والارتقاء بجودة حياة الناس.

وبكل تأكيد تتمتع التقنيات الناشئة والمتقدمة بإمكانات كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، وقد كثفنا جهودنا خلال الفترة الماضية لاستكشاف وتنفيذ حالات استخدام جديدة لمجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات الضخمة والجيل الخامس المتقدم وإنترنت الأشياء الصناعية لتعزيز كفاءة العمليات وممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات.



ضغوطات التكاليف

ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في رحلة التحول الرقمي؟



هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها خلال رحلة تحولها الرقمي بما في ذلك تزايد مستوى التعقيد على مستوى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة الضغوطات المتعلقة بالتكاليف، ونقص المهارات اللازمة لاعتماد استراتيجيات السحابة.

إضافة إلى ذلك، وفي ظل التحولات التي تشهدها قطاعات الأعمال والتوجه المتزايد نحو اعتماد الحلول والمنصات الرقمية، تزداد الحاجة إلى تعزيز الأمن الإلكتروني وحماية البنية التحتية الرقمية ونوفر لعملائنا في القطاعين العام والخاص محفظة واسعة من حلول أمن المعلومات لحماية البيانات من التهديدات الإلكترونية المحتملة على مدار الساعة.

خدمات موثوقة

كيف تتكيفون مع نمو الطلب على خدمات الاتصال والإنترنت؟

تمكنت «دو» على مدار السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها في عالم خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات، حيث نجحت في ابتكار العديد من الحلول وخدمات الاتصال التي غيرت المشهد الرقمي على مستوى الدولة.

وتتمتع شبكتنا اليوم بالمرونة والطاقة الاستيعابية التي تخوّلها توفير خدمات اتصال موثوقة واستيعاب النمو في الطلب. كما يتمتع نموذج عملياتنا بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على مواكبة التحولات على نحو سريع وفعّال، ونعمل على تحسين أداء شبكاتنا لتلبية متطلبات العملاء.

نمو اقتصاد الإمارات ينعش الطلب على حلول الاتصالات

أكد فهد الحساوي، أن بيئة الأعمال في الإمارات تشهد بشكل عام انتعاشاً ونمواً واضحاً عبر مختلف القطاعات، ويتوقع أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه 2024 مدعوماً بالزخم الاستثماري والتجاري إضافة إلى الرؤى والقرارات الحكيمة التي تتخذها حكومة الإمارات لتعزيز متانة وقوة الاقتصاد ، ما سينعكس على أداء قطاع الاتصالات وزيادة الطلب على تقنيات وحلول وخدمات الاتصال المتطورة.

وتمتلك الإمارات سوقاً متقدمة وتنافسية لقطاع الاتصالات من بين الأفضل عالمياً.



وقال إن «دو» ستواصل التركيز على تبني أحدث تقنيات المستقبل التي تتمتع بالقدرة على خلق المزيد من إمكانيات وفرص النمو، وستعمل على تنويع محفظتها من حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات المستقبل.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز