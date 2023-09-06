650 عضواً يستفيدون من خدمات نادي ذخر

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أعلن نادي ذخر ارتفاع عدد أعضائه خلال شهرين فقط، حيث بلغ 650 عضواً بعد أن كان 350 يونيو الماضي. وأشار النادي إلى أنه تم تنظيم 20 فعالية في شتى المجالات خلال المدة ذاتها، تختص بالتكنولوجيا والمحاور المالية والثقافية والاجتماعية والدينية.

وأكد الدكتور خالد لوتاه مدير نادي ذخر لـ«البيان»، أن مبادرة إنشاء نادي ذخر ليستفيد منه كبار المواطنين في دبي انطلقت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، وعملاً نحو تحقيق الأهداف الرئيسية التي حددتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.

ويقدم النادي خدمات متنوعة تعنى بالجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية لحياة كبار المواطنين وتراعي مختلف جوانب حياتهم من الناحية الصحية البدنية والذهنية والنفسية، وترسيخ الشعور لديهم بأنهم جزء مهم من المجتمع وأنهم محل كل اهتمام ورعاية. وأوضح الدكتور خالد لوتاه أن نادي ذخر يعتبر الأول ضمن مبادرة إنشاء سلسلة من النوادي المماثلة في حدائق دبي بهدف تمكين ودمج كبار المواطنين وتقليص الفجوة ما بين الأجيال وتأكيد الضمانات التي تكفل مشاركتهم في الحياة المجتمعية بصورة كاملة وتجنيبهم العزلة الاجتماعية، والاهتمام بنوعية حياتهم من الناحية الصحية والثقافية والنفسية.

تجربة تفاعلية

وقال مدير نادي ذخر إنه تم اختيار الحدائق لإنشاء نادي ذخر كونها تعكس طاقة إيجابية على روادها، كما أن ألوانها الخضراء الطبيعية لها دور في تعديل المزاج وتحسين النفسية، وأيضاً تم تصميم مبنى النادي بشكل انسيابي يتيح لرواده تجربة تفاعلية مع بعضهم البعض ومع أجنحة النادي.

وأشار إلى أن النادي يعكس مدى التعبير عن الحب الذي يكنه أبناء الإمارات لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا، نظير ما قدمته من خدمات وتضحيات في سبيل وطنها الغالي، وما يجب على الأجيال الجديدة من مساندتها حتى يكون الفوز والنصر دائماً حليف كل من يجزل العطاء في خدمة الوطن. ولفت الدكتور خالد لوتاه إلى أن النادي يهدف أيضاً إلى تحقيق الاستقرار الأسري لأعضائه وأن يكونوا منتجين في مجتمعهم، عبر تقريب الخطوط الزمنية بين كبار المواطنين وجيل الشباب، والنظر لهذه الفئة على أساس القدرة على العطاء وليس على أساس الرقم العمري، ومزج خبراتهم وحكمتهم التي يتمتعون بها مع الابتكار والإبداع اللذين يتمتع بهما جيل الشباب للخروج بناتج يحاكي تطورات ومتطلبات المستقبل وفي الوقت نفسه يحافظ على استدامة هويتنا الوطنية.

وأردف أنه من ضمن أهداف النادي أيضاً التركيز على التقاء الأجيال وتعزيز التواصل بين جيل الأجداد والأحفاد، مشيراً إلى أنه يفتح أبوابه يومياً في السادسة والنصف صباحاً حتى التاسعة والنصف مساء، حيث يتم استقبال المتعامل ويتم تسجيل بياناته في جناح اللياقة البدنية، ثم تقييم العافية الجسدية له من خلال كرسي طبي ذكي يقيس مؤشراته الحيوية، وبعد ذلك يتم تقييم لياقته البدنية من خلال محطة تدريب ذكية تضم أحدث الأجهزة الرياضية.

أنشطة وفعاليات

وبيّن لوتاه أنه يتم تخصيص مدرب لكل عضو للإشراف على حالته وتقييمها، كما يتم ربط رحلة المتعامل داخل النادي عبر تطبيق ذخر الذكي، والذي يوضح للأعضاء الجداول الزمنية للفعاليات والأنشطة وجداول التغذية المناسبة لكل عضو على حدة والتمارين المناسبة له ومدتها.

ويحتوي النادي أيضاً على جناح جودة الحياة الثقافية الذي يضم مكتبة واقعية وافتراضية ومختبر المعرفة الذي يضم أجهزة حاسوب، تقدم فرصة لأعضاء النادي ورواده لمطالعة نحو 1.8 مليون مادة رقمية و160 ألف عنوان من الكتب والمؤلفات في مختلف المجالات من خلال مكتبة دبي الرقمية. ويحتضن هذا الجناح قاعة مفتوحة لتنظيم الدورات والورش التدريبية والتوعوية تدور حول 9 محاور أساسية تم اختيارها، أبرزها التخطيط المالي، الصحة، الأعمال الإنسانية، الرياضة وغيرها، كما تم تنظيم 5 دورات منذ افتتاح النادي قبل 6 أشهر، ثم يمر المتعامل بجناح التغذية، حيث يتم تصميم برامج تغذية لكل عضو حسب حالته الصحية.

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