الرئيس التنفيذي لــ «الاتحاد للماء والكهرباء»: منظومة مُحكمة لجودة المياه قبل وصولها للمستهلك

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لــ«البيان»، أن الشركة تطبق منظومة متكاملة ومُحكمة للحفاظ على نوعية المياه والتأكد من صلاحيتها وجودتها قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، وللمختبر المركزي التابع للشركة دور كبير في هذه المنظومة، مشيراً إلى أن عدد العينات التي يتم جمعها وفحصها سنوياً في المختبر المركزي التابع لها يصل إلى 5000 عينة، بمتوسط أسبوعي لا يقل عن 95 عملية فحص في جميع المناطق.

ركيزة أساسية

وقال: إن الحفاظ على نوعية المياه ومدى جودتها ركيزة أساسية في منظومة الأمن المائي لدولة الإمارات، فضلاً عن دوره في تحقيق الأمن الصحي على المستوى الوطني، وبالنظر إلى دور الشركة في توفير المياه العذبة الصالحة للشرب لعدد كبير من السكان على نطاق جغرافي واسع، فإنها تحرص كل الحرص على جودة المياه التي تنتجها وتوزعها على المستهلكين. وأوضح أنه تم إنشاء المختبر المركزي التابع لشركة الاتحاد للماء والكهرباء في سنه 1999 بإمارة الشارقة، ثم نُقل لاحقاً إلى منطقة الزوراء في عجمان، ويتمثل دوره الأساسي في فحص المياه المنتجة والموزعة على المستهلكين، خلال مختلف مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، وفي جميع المناطق التي تقدم الشركة خدماتها فيها، من عجمان، وصولاً إلى الفجيرة، ومروراً بأم القيوين ورأس الخيمة والمنطقة الوسطى بالشارقة.

طبيعة الاختبارات

وأوضح المهندس يوسف أحمد آل علي، أن عمليات الفحص تتضمن تقييم حالة ونوعية المياه فيزيائياً وكيميائياً وبيولوجياً، من أجل التأكد من صلاحيتها للشرب والاستهلاك الآدمي بأنواعه.

وقال: بالنسبة للخصائص الفيزيائية، فإنها تتضمن فحص المياه من ناحية اللون والرائحة، والوقوف على نسب الكلورين والأملاح الكلية الذائبة، وقدرة المياه على التوصيل الكهربائي، إضافة إلى الأس الهيدروجيني (درجة الحموضة)، أما كيميائياً، فيتم قياس نسب العناصر السامة، وتتضمن الألومنيوم، الرصاص، الحديد، السلينيوم، الموليبدينوم، الفضة، النحاس، الكادميوم، النيكل، وغيرها من المعادن الثقيلة، وتتضمن الاختبارات الكيميائية أيضاً قياس الأيونات السالبة والموجبة للأملاح والمركبات الكيميائية ونواتج التطهير، بما في ذلك البرومات، البورون، الباريوم، الكلوريد، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، والكبريت، بالإضافة إلى قياس نسب الحديد والسيليكا، فضلاً عن نسب الأمونيا ودرجة عسر المياه، وتخضع المياه لعدد من الاختبارات في المختبر المايكروبيولوجي، لتحديد نسب وأنواع البيكتريا بأنواعها.

وأشار إلى شمول عمليات الفحص لمختلف مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع في شتى المواقع، بما في ذلك محطات الإنتاج، محطات الضخ، خطوط الإمداد ونقاط الربط الخاصة بالمياه المستوردة، فضلاً عن المياه الموجودة بالخزانات.

مؤشرات أداء

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن أداء المختبر المركزي يخضع إلى مؤشرات يتم من خلالها التأكد من قيامه بدوره في الحفاظ على جودة ونوعية المياه التي تنتجها وتوزعها الشركة على الوجه الأكمل، وأهم هذه المؤشرات هو مؤشر «نسبة إنجاز طلبات تحليل عينات المياه للمشاريع الجديدة ضمن الوقت المحدد»، ومن المؤشرات الأخرى «نسبة العينات التي تم فحصها وفق الخطة السنوية» والذي يضمن التدقيق على ما تبلغ نسبته 100 % من المياه الموزعة على المستهلكين من مختلف المصادر، فضلاً عن مؤشر «نسبة الخزانات التي تم فحصها وفق الخطة السنوية».

مواصفات عالمية

وأوضح أن إجراءات فحص المياه تتم وفق إرشادات أكبر المنظمات والهيئات الدولية المعنية، وعلى رأسها الدليل الإرشادي لجودة مياه الشرب الصادر عن منظمة الصحة العالمية، ودليل المنظمة الأمريكية للصحة العامة، فضلاً عن دليل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، مشيراً إلى أن «الاتحاد للماء والكهرباء» حاصلة على شهادة الاعتماد لمواصفة الأيزو العالمية، والخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

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