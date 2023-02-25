أسامة فضل: «اصنع في الإمارات» تعرّف بالقيمة التنافسية للمستثمرين في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قال أسامة أمير فضل وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن قطاع الصناعات الدفاعية من القطاعات الرئيسية وذات الأولوية ومن ضمن استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولذلك حرصنا على التواجد في معرض آيدكس 2023 لإظهار تركيز واهتمام الوزارة على هذا القطاع ودوره الكبير في الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وهو مشروع 300 مليار قبل عام 2031.

وأضاف إن الهدف الثاني لتواجد الوزارة في آيدكس هو الترويج لحملة «اصنع في الإمارات» وهي دعوة مفتوحة للمستثمرين في القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الصناعات الدفاعية للاستثمار في الدولة وتعريفهم بالقيمة التنافسية والمزايا والحوافز المتوفرة للمستثمرين في الوقت الحالي خصوصاً للمستثمرين في القطاع الصناعي الدفاعي.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن الوزارة وقعت مجموعة من الاتفاقيات المهمة منها بين الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية ومجمع توازن الصناعي تهدف إلى وضع حوافز وممكنات مشتركة بين الجهات الثلاث تحت مظلة «اصنع في الإمارات» بحيث يقوم المصرف بتخصيص 365 مليون درهم كتمويل تنافسي للاستثمارات التي ستتم في توازن، في المقابل يقوم مجلس التوازن بمنح تسهيلات وحوافز للقيمة الإيجارية للمستثمرين في بداية التأسيس لتشجيعهم والاستفادة من الخدمات التي تقدم من قبل مصرف التنمية.

حوافز

وتابع إن المذكرة الثانية التي وقعت بين الوزارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الذي يضم في عضويته أكثر من 60 شركة دفاعية ومحلية ودولية وجزء منها شركات متوسطة وصغيرة، وذلك بهدف إتاحة الاستفادة من الحوافز المشتركة في الاتفاقية الأولى ومخرجاتها لشركات مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وهي بشكل عام تعطي حافزاً قوياً للاستثمار الصناعي الدفاعي داخل الدولة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح أن الوزارة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة المتقدمة ومبادرة «300 مليار» تم تحديد 11 قطاعاً رئيسياً وأحد هذه القطاعات هو الصناعة المتقدمة وجزء منها قطاع الصناعات الدفاعية والطيران، كما نهتم بأن تكون الصناعات المتقدمة مطبقة في الأحد عشر قطاعاً والأنشطة ذات القيمة العالية في تلك القطاعات والتي يمكن البناء عليها للوصول في نهاية المطاف إلى تقديم منتج تنافسي ذات جودة عالية.

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