سهيل الركن : الإمارات الثانية عالمياً في توفير أحدث العلاجات للجلطات الدماغية

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور سهيل عبد الله الركن استشاري ورئيس شعبة طب الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية إن الرعاية الصحية في الدولة توسعت بشكل كبير جداً في استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها التشخيص المبكر ومتابعة ومراقبة المرضى، إضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأشعة التصويرية والمغناطيسية ومراقبة المرضى في البيوت وغيرها.

وأضاف: تعد الإمارات الثانية عالمياً في توفير أحدث العلاجات للجلطات الدماغية. وقال الدكتور سهيل الركن لـ«البيان» فيما يتعلق بالجلطات الدماغية هناك عدة برامج حالياً تستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص الجلطات الدماغية خلال زمن قصير وهذا مطبق في عدة مراكز في الدولة حيث يتم استخدام برنامج متخصص في قراءة الأشعة الدماغية المقطعية وتحليلها وإعطاء النتائج خلال ثوان، وأثبت هذا البرنامج دقة وصحة المعلومات مما أتاح الفرصة للأطباء في التدخل السريع في مثل هذه الحالات وساعد كثيراً في إعادة تدفق الدم لمناطق من الدماغ لدى المرضى مما أسهم في سرعة استجابتهم للعلاج.

وقال: يوجد حالياً 5 مراكز معتمدة للجلطات الدماغية إضافة إلى 3 مراكز جديدة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري وسيتم اعتمادها من قبل الجهات الدولية مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة في مراكز الجلطات الدماغية على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأكد أن الإمارات تعد الثانية عالمياً في توفير أحدث العلاجات للجلطات الدماغية، كما تتوافر في الدولة أحدث مذيبات الجلطات، وكذلك توجد مسيلات الدم التي تستخدم في الجلطات الدماغية الحادة، والتي تساعد على فتح الشرايين المنسدة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى أحدث تقنيات القسطرة الدماغية، وعلاجات انسدادات الشرايين الدماغية، وأحدث جهاز تم استخدامه وهو جهاز لشفط الخثرة المسببة للجلطة الدماغية. وأشار إلى أن أبرز مسببات الجلطات الانسدادية يكون غالباً بسبب عدم انتظام ضربات القلب، أو ما يسمى بارتجاف الأذين الأيسر، والذي يؤدي إلى الجلطات الدماغية الانسدادية، بـ 25 %. ولفت إلى أنه حسب الإحصاءات، يصاب نحو 12 ألف شخص سنوياً بأحد النوعين من الجلطات، سواء الانسدادية أو النزفية.

وأكد أن التوتر والقلق من أبرز عوامل ارتفاع ضغط الدم، وهما من المسببات الأولى، حيث أثبتت دراسة أجريت على نحو 100 مصاب بالجلطة الدماغية أن 72 % من المصابين بالجلطة الدماغية مصابون بضغط الدم.

عاجل

وأوضح رئيس شعبة طب الأعصاب أنه يمكن اختصار أعراض الجلطة الدماغية في كلمة (عاجل)، حيث يعبر حرف الـ(ع) عن عسر النطق والفهم، وحرف الـ(ا) عن انحراف في زاوية الوجه، وحرف الـ(ج) عن جزء ضعيف في اليد أو القدم، وحرف الـ(ل) أي لا تتأخر في طلب المساعدة أو الإسعاف، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى هذه الأعراض خلال الثواني الأولى من الإصابة، سواء حدثت مجتمعة أو منفردة. يشار إلى أن مستشفى راشد حصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية للجلطة الدماغية كأول مستشفى في العالم يحصل على هذا الاعتماد من خارج الولايات المتحدة التي تضم نحو 2000 مركز معتمد للجلطة الدماغية، وبذلك يمثل المستشفى المركز الأول الرائد في الجلطة الدماغية خارج الولايات المتحدة، كما حصل مستشفى ميدكلينيك على الاعتماد ذاته لينضم لمستشفى راشد في هذا التحول الجديد الذي مثل إضافة نوعية لرصيد إنجازات القطاع الصحي في دبي بشقيه الحكومي والخاص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز