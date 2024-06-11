شكاوى من طول أسئلة الفيزياء وغموض الجزء الإلكتروني

المصدر: متابعة – رحاب حلاوة، محمد محسن

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شكا طلبة بالصف الثاني عشر من طول الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء وغموض الجزء الإلكتروني منها، وذلك في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، للمسارين العام والمتقدم.

وأكدوا أن الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء شملت العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى مهارات تفكير عليا ولم تأت في سياق مباشر، وأن الامتحان كان بحاجة إلى فترة أطول من المدة المقررة لحل الأسئلة.

وعبر طلبة من المسارين العام والمتقدم عن استيائهم من غموض الأسئلة وقصر الفصل الدراسي الثالث وتكدس محتواه التعليمي، مؤكدين أن منهج الفيزياء كان يحتاج لوقت أطول لإنهائه وإتمام مراجعته.

وفي أبوظبي شكا بعض الطلبة من الجزء الالكتروني ووصفوا بعض الأسئلة بأنها غير مباشرة و لم ترد في هيكل الامتحان، إضافة إلى قلة مدة الامتحان والمقدرة بساعة، مما أدى إلى الاستعجال في الإجابة لتدارك الوقت.

ولفت طلبة من الصف الثاني عشر بالمسار المتقدم وهم «كريم محمد، عبدالرحمن علي، إبراهيم خالد، وعلي البهيوني، ومطر الوهيبي»، إلى أن الجزء الكتابي كان سهلاً ووفق ما تدربوا عليه في المراجعات وهيكل الامتحان، حيث اتسم بالوضوح، أما الجزء الالكتروني الذي شمل 15 سؤالاً فقد أكدوا أنه في مستوى الطالب فوق المتوسط، حيث تضمن بعض الأسئلة الغير مباشرة، مما أدى إلى إرباك الطالب واستهلاك المزيد من الوقت.

مهارات تفكير

وفي سياق متصل أكد عدد من طلبة مدارس دبي أن امتحان مادة الفيزياء كان مليئاً بالأسئلة التي تطلبت وقتاً إضافياً للحل، خصوصاً الجزء الالكتروني منها، كما أنها تطلبت مهارات تفكير عليا من الطلبة.

من جانبهم أكد مراقبون في اللجان بأن الامتحان جرى بانسيابية ودون مشاكل فنية ووفق لائحة وزارة التربية المعتمدة، وأبدى الطلبة التزامهم بغلق الهواتف المحمولة وتركها خارج اللجان، و عدم ارتداء الساعات الذكية، أما بخصوص الامتحان فالآراء حول صعوبة أو سهولة الفيزياء كانت تقديرية بحسب كل طالب.

وأكدت إدارات مدارس حكومية تحفظت على ذكر أسمائهم، أن مادة الفيزياء والكيمياء من أكثر المواد التي يشتكي منها الطلاب، لذلك حرصت على تخصيص حصص للمراجعة المكثفة وحل التمارين والنماذج وتدريب الطلبة على النماذج السابقة، كما حرص عدد من المدارس الحكومية على إجراء استطلاعات رأي حول أدائها وقياس رضا أولياء الأمور تجاه أداء المدرسة.

تباين آراء

وتباينت آراء طلبة المسار العام، في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين، حول امتحان الفيزياء، حيث أكد طلبة من المسار العام أن الورقة الامتحانية تضمنت أسئلة تحتاج مهارات تفكير عليا، حتى يتمكنوا من الإجابة عنها بصورة صحيحة، فيما رأى آخرون بأن الأسئلة جاءت بصورة واضحة ولا لبس فيها.

وأفاد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، بأنه لم ترد شكاوى من طلبة المسارين المتقدم والعام بشأن امتحان الفيزياء، مؤكداً أن الأسئلة لم تخرج عن المنهاج المدرسي الذي درسه الطلبة، وأن الورقة الامتحانية أتت لتقيس الفروق الفردية بين الطلبة مع وجود أسئلة مهارات تفكير عليا، لقياس قدرات والفروقات الفردية بين الطلبة.

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