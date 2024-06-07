طالبة تطور مشروعاً لصون التراث

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت الطالبة زينب عتيق في السنة الرابعة بكلية التصميم الداخلي والمنسوجات بجامعة هيروت وات دبي، في تطوير مشروع يسلط الضوء على أهمية حماية التراث والآثار التاريخية ويدعم جهود الدول في الحفاظ عليها وصونها من التدمير أو الاندثار سواء نتيجة بسبب العوامل الطبيعية للتهور أو لتأثيرات الحرب والنزاعات التي تخلف الدمار وتؤثر سلباً على المعالم التاريخية.

وأوضحت الطالبة أن المشروع المتمثل في تصميم متحف مبتكر، يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن أهمية الحفاظ على التراث تكمن في انتقال المعرفة والمهارات عبر الأجيال، وتنمية الشعور بالهوية والوطنية، وارتفاع معدلات النمو والتنمية في البلاد، وخلق رابطة بين الماضي والحاضر والمستقبل، مما يولد شعوراً بالاستمرارية.

وقالت إن المتحف الذي يعتبر كمركز لإحياء التراث، سيتخصص أيضاً في ترميم الآثار التاريخية، وينظم دورات وورش عمل تفاعلية للزوار لتوعيتهم وتوعية الأجيال بأهمية الحفاظ على التراث والتاريخ من الاندثار، كما سيتيح للزوار الاستمتاع بتجربة غامرة، بدءًا من جولات الواقع المعزز و الواقع الافتراضي إلى الاطلاع على الآثار الحقيقية، ليأخذهم في رحلة عبر الزمن يشاهدون خلالها روعة وجمال الماضي الأصيل والعريق.

وأضافت أن المتحف أو المركز سيساعد الطلبة الذين سيزورونه كي يتعرفوا إلى الأصول الثقافية والتاريخية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز