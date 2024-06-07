طلبة الثاني عشر: امتحان الرياضيات مطابق للهياكل الامتحانية

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، ومحمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب طلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم عن سعادتهم من سهولة امتحان مادة الرياضيات، الذي جاء مطابقاً للهياكل الامتحانية، التي تدربوا عليها قبل الامتحان.

وتفصيلاً، أفاد عدد من الطلبة في مدارس دبي، (سعيد الشافع، وماجد عبد الحميد، وسليم الشماع، ومحمد عبد الحميد، وعمر صبحي) بأن أسئلة امتحان الرياضيات الكتابي جاء يحاكي مهارات التفكير العليا، في حين راعى الاختبار الإلكتروني جميع المستويات الدراسية للطلبة، ومع ذلك فإنه يتيح لهم تحقيق الدرجات النهائية في المادة أو التفوق فيها، لافتين إلى أن اللجان شهدت حالة من الانضباط الكبيرة، حيث وفر المراقبون لهم أجواء مناسبة للإجابة عن الأسئلة في أجواء مناسبة، كما تم التأكيد عليهم بعدم اصطحاب الطلبة للهواتف المتحركة والأجهزة الذكية، مثل الساعات الذكية، والسماعات.

ومن جانبه أكد حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية بنين، إن المدرسة وفرت كافة سبل الدعم لطلابها، الذين يمتحنون داخل المدرسة وخارجها، من خلال توفير حزمة من التوجيهات والإرشادات التي تساعدهم على تخطي الامتحانات بسهولة ويسر، موضحاً أن لديه 282 طالباً في الصف الثاني عشر يمتحنون في مدرسة المعارف الحكومية، وتحرص الأخيرة على توفير الدعم التقني، وتوفير بيئة امتحانية مريحة للطلبة.

ولفت إلى أنه تواصل مع طلابه مؤكدين له أن الامتحان راعى كافة الفروق الفردية للطلبة وأنه جاء في متناول الطالب المتوسط.

وكشفت المدارس الحكومية التابعة للفرع المدرسي الأول عن تفعيل مرحلة جديدة لـ«أكاديمية تمكين الرقمية»، لمساعدة الطلبة في الاستعداد والتدريب الجيد لاختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي انطلقت في 4 من الشهر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ خطة دعم الطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، عن طريق برنامج تيمز خلال الفترة المسائية.

ويكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع، وتستهدف المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية، ويستهدف البرنامج كافة الطلبة، بهدف تأمين فترة امتحانات مقبلة مريحة لهم تدعم جودة حياتهم وترفع كفاءة أدائهم.وفي أبوظبي أدى طلبة الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة للمسارين العام والمتقدم، أمس، امتحان نهاية العام في مادة الرياضيات للعام الأكاديمي 2023 - 2024، وبحسب آراء الطلبة والمعلمين فإن أسئلة ورقة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط وغالبها من هيكل الامتحان والاختبارات والتدريبات المدرسية، التي تدربوا عليها طيلة العام، وقد شعر الطلبة بالارتياح داخل لجان الامتحان.

وقال طلبة من الصف الثاني عشر (مطر الوهيبي، إبراهيم خالد ومحمد علي، وعبدالرحمن محمد)، إنهم شعروا بالارتياح عند أدائهم الامتحان، حيث إن غالب الأسئلة لم يخرج من الهيكل والمراجعات، التي تدربوا عليها طيلة الفصل الدراسي الثاني، باستثناء سؤال أو سؤالين احتاجا إلى مهارات خاصة من الطالب، كما أن الوقت كان كافياً والمقدر بساعتين ونصف الساعة.

إضافة إلى ذلك، لفت معلمو رياضيات (محمد سعيد وعلي مصطفى وأحمد السيد) إلى أن الامتحان جرى في أجواء جيدة، وفق لوائح وتعليمات وزارة التربية والتعليم، ولم يشعر الطلبة بتوتر أو قلق حيال الأسئلة، وذلك لوضوحها بالإضافة إلى أنها جاءت من هيكل الامتحان، وقد انقسمت الأسئلة بين الشقين الكتابي والإلكتروني وأغلبها قد تدرب عليها الطلبة من خلال الهيكل والمراجعات، كما أكد المعلمون أن الطالب المستذكر دروسه جيداً سيحصل على علامات مرتفعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز