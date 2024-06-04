"الإمارات للتعليم المدرسي" تحدد 12 توجيهاً سلوكياً للطلبة خلال فترة الامتحانات النهائية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جملة من الإرشادات السلوكية وقواعد النزاهة والأخلاقيات التي يجب على الطلبة الالتزام بها وتتمثل في 12 توجيهاً يطلب من الطالب قبل وأثناء وبعد اختبارات نهاية العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم وذلك ضمن دليل لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، الذي جاء لتعزيز النزاهة والانضباط في نظام الامتحانات، ويشتمل الدليل على مجموعة من الواجبات والقواعد التي يتعين على الطلاب الالتزام بها.

وبدورها عممت المدارس الدليل على أولياء الأمور للتعرف على تلك الواجبات والإرشادات، استعداداً لانطلاق الامتحانات غداً الأربعاء، والتي تستمر حتى 14 من الشهر ذاته، لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم،

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر، بمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، سباق الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية، على فترتين "كتابة وقراءة" الكترونياً، يليها مادة الرياضيات "كتابي والكتروني" يوم 6 من الشهر ذاته.

ووجهت المؤسسة الطلبة بضرورة الاستعداد الجيد والتحضير المبكر للاختبار والمحافظة على مستوى جيد وعال من فهم نواتج التعلّم للمواد الدراسية، والحصول على قسط كاف من النوم في ليلة الاختبار لتأدية الامتحان في حالة ذهنية مناسبة، وتحضير كافة المواد والأدوات التي يحتاجها الطالب أثناء الاختبار مسبقاً.

وخلال الامتحان دعت المؤسسة الطلبة إلى تجنب مناقشة المواد الامتحانية مع زملائهم عند دخول القاعة الامتحانية وكذلك أثناء الاختبار، والاطلاع على قواعد الامتحان بعناية والتأكد من فهمها جيداً واتباع الإرشادات بدقة، والالتزام بالجلوس في المقعد المخصص لكل طالب، والامتناع عن الإيماء أو الإشارة أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار.

ومن الإرشادات أيضاً الامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الالكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار، والامتناع عن تبادل أسئلة الاختبار جزئياً أو كلياً في وسائل التواصل الاجتماعي لأي هدف كان، وكذلك وجهت المؤسسة بالابتعاد عن الغش بالأساليب التقليدية وغير التقليدية مثل القصاصات الورقية أو أي طريقة لتبادل المعلومات بين الطلبة داخل القاعة الامتحانية.

ودعت المؤسسة الطلبة إلى تجنب إحضار أي مواد أو مصادر مثل المطبوعات من كتب أو أوراق عمل أو محتويات رقمية غير المصرّح بها من قبل اللجان المشرفة على الامتحانات، وإدخالها معهم إلى قاعات الاختبار، وأخيراً عدم التلفّظ بأي إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على أي طالب أو أحد العاملين في اللجان الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الاختبار.

كما حددت المؤسسة عده إجراءات للمدارس أثناء تطبيق الاختبار تشمل ضرورة التحقق من تسليم كتيبات الامتحان والتحقق من سلامة البيانات على صندوق الأسئلة والمغلفات حسب يوم التطبيق والمادة الدراسية، والتأكد من برنامج الحضور والانصراف اليومي " جدول توزيع المراقبين والملاحظين"، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع الأظرف على المراقبين وعدم فتح مظاريف الاحتياط إلا للضرورة، مع التأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح حسب الجدول قبل 10 إلى 15 دقيقة من بدء الاختبار، وتكليف فريق على مستوى المدرسة لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى في قاعات الاختبار، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم والتأكد من عدم حيازتهم أي جهاز من الأجهزة الغير مصرح بها مثل الهواتف المحمولة والساعات والأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية".

وأكدت المؤسسة على ضرورة المحافظة على تركيز الطلبة المستمر أثناء مراقبة الامتحان، والتأكد من الالتزام بمواعيد الاختبار وعدم التساهل مطلقا مع الإزعاج، ورصد أية مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات، وجمع الأدلة الداعمة لها وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة، واستلام كتيبات إجابات الطلبة من مراقبي القاعات وفق الأعداد المعتمدة وحصر كتيبات الأسئلة غير المستخدمة واعتماد نماذج الاستلام والتسليم، وتسجيل حضور وغياب الطلبة وفق الآلية المتبعة والاحتفاظ بالسجلات، وبالنسبة للصف الثاني عشر يجب جمع كافة كتيبات الاختبارات وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تقدير" تصحيح" اختبارات الصف الثاني عشر المخصص خلال الإطار الزمني المحدد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز