«أمريكية الشارقة» تطلق 3 مراكز بحثية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشف الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومسؤول الشئون الأكاديمية بالإنابة، عن إطلاق 3 مراكز بحثية متخصصة، تم اعتمادها من مجلس الأمناء، وتم إطلاقها منذ بداية العام الأكاديمي، لمواجهة التحديات العالمية الملحة، وتحفيز الابتكار والأبحاث في شتى المجالات، وذلك ضمن فعاليات «معرض الابتكار في الجامعة الأمريكية في الشارقة»، (مستقبل البحوث والتكنولوجيا في دولة الإمارات).

والذي أقيم في حرم الجامعة الأسبوع الماضي، كما تم عرض 90 مشروعاً بحثياً، من 60 مشروعاً للطلبة، و30 مشروعاً لأساتذة الجامعة، كما أن بعضها نالت براءة الاختراع، كما أن الجامعة تقدم سنوياً ما لا يقل عن 800 بحث.

تحديات

وقال الدكتور الترهوني: إن المراكز البحثية الثلاثة تشمل كلاً من مركز أبحاث الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في كلية الهندسة، والذي يهدف إلى مواجهة تحديات الاستدامة تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ومركز ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة في كلية إدارة الأعمال.

والذي يركز على دعم الأجندة الوطنية لريادة الأعمال في الدولة، وتعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، والمركز الثالث مركز أبحاث المواد في كلية الآداب والعلوم، والذي من المقرر أن يدفع عجلة الابتكار في مجالات المواد المتطورة والطاقة والبيئة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات 2030.

حضور

وشهد المعرض حضوراً من شخصيات مؤثرة، حيث ألقى الدكتور شوقي عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، الكلمة الرئيسية الأولى بعنوان «بناء منظمة بحثية مبتكرة وعالمية». كما ألقى حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، الكلمة الرئيسية الثانية التي كانت بعنوان «بناء نظام بيئي للابتكار».

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