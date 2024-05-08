إطلاق مركز الراحة في الهواء الطلق برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة عن إطلاق مركز رأس الخيمة للراحة الخارجية، ضمن عدد من المبادرات والمشاريع البحثية، التي تهدف إلى تحسين الراحة الخارجية لأفراد المجتمع، خلال فصل الصيف، بالتعاون مع إدارة التخطيط البلدي والعمراني وقطاع الضيافة والمؤسسات التعليمية في رأس الخيمة، بهدف تطوير حلول للراحة في الهواء الطلق.

حيث تم إنجاز أول مشروع مؤخراً، ومن المقرر أن يبدأ في جمع البيانات خلال فصل الصيف، وهو مبادرة مشتركة بين بلدية رأس الخيمة والجامعة الأمريكية، بهدف تعزيز البحوث التطبيقية العملية حول الراحة في الهواء الطلق بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور ديفيد أ.شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أن مجالات البحث الرئيسية في مركز الراحة تشمل: مناهج وتقنيات التبريد الخارجي، والتخطيط الحضري المرن، وعلوم المواد للمناخات القاسية، وحلول الطاقة المحلية المستدامة، والتركيز على تحسين الراحة الحرارية في الهواء الطلق، مع إنفاق متواضع على الموارد لتشجيع الناس على قضاء ساعات إضافية في الأماكن الخارجية عن طريق تقليل الانزعاج الحراري.

وقال البروفيسور يوسف دياب، مدير مركز رأس الخيمة للراحة في الهواء الطلق بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: «يقيم المركز شراكات مع قادة الصناعة والمؤسسات البحثية والمنظمات البيئية، لدعم الجهود التعاونية في إيجاد حلول فعالة للطقس القاسي في المنطقة، ويلتزم المركز بإيجاد حلول مبتكرة وتقنيات جديدة».

وأضاف: «يبحث الشركاء في المركز عن حلول للطقس في مباني بلدية رأس الخيمة، رأس الخيمة للضيافة، أكاديمية رأس الخيمة، جزيرة المرجان للتطوير والعديد من الجهات والمناطق، مشيراً إلى التركيز على تحسين مستويات الراحة للطلاب، وتشجيعهم على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز