200 جامعة في «جتكس 2024» للتعليم والتدريب

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، افتتحت عائشة عبد الله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أمس، فعاليات المعرض العالمي للتعليم والتدريب «جتكس 2024»، والذي يمتد لثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بحضور رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات تعليمية رائدة على مستوى المنطقة وعدد من الأكاديميين، وبمشاركة أكثر من 200 جامعة من 30 دولة، تتيح للطلبة استعراض أكثر من 2500 برنامج دراسي متنوع.

ميادين العلوم

ويتمحور الحدث الدولي الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر، حول أحدث التقنيات السائدة والتقدم البارز في ميادين العلوم والطب والحوسبة والقيادة، والمسارات المهنية المستقبلية والتقليدية للطلبة، في، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي والتقدم التعليمي لجميع المشاركين بفضل برامجه المبتكرة وإمكانيات التواصل المميزة التي يتيحها.

وأشارت عائشة ميران إلى الالتزام بدعم المبادرات التي تساعد الطلبة على تحديد التخصص الأنسب لهم في رحلتهم الجامعية، موضحة أن معرض «جتكس» يشكل منصة مهمة للطلبة ولجميع المعنيين بقطاع التعليم العالي، داعية الطلبة وجميع زائري المعرض إلى زيارة جناح هيئة المعرفة والتنمية البشرية للتعرف على المزيد حول خيارات التعليم العالي الدولية المتوفرة في دبي، حيث توفر 38 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة من الهيئة في دبي أكثر من 650 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات وتطلعات الطلبة، الأمر الذي ساهم بدوره في نمو معدلات التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي المرخصة من الهيئة بنسبة غير مسبوقة العام الأكاديمي الحالي بلغت 12%، مما يعكس مكانة دبي كوجهة دولية جاذبة للتعليم العالي بجودة عالية، ومركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.

الذكاء الاصطناعي

وأضافت أن فعاليات المعرض لهذا العام تشمل استضافة النسخة الثانية من مؤتمر الابتكار في الصناعة الأكاديمية المنعقد تحت عنوان «تعليم قادة ومبتكري المستقبل» والذي يتمحور بشكل أساسي حول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى احتضان العديد من ورشات العمل والحلقات والجلسات النقاشية، كما سيحظى المشاركون بفرصة حضور تجمع هاكاثون الذكاء الاصطناعي، وعرض للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وقالت تانيا مقله، مديرة المعرض إن «جتكس» يواصل نموه عاماً تلو الآخر، متيحاً المزيد من المحاور والبرامج التعليمية الجديدة، ومستقطباً عدداً أكبر من الجامعات لرفد الطلبة بخيارات تعليمية أفضل ورسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً لهم.

وأضافت أن المعرض يلتزم بدعم الطلبة ومساعدتهم على اختيار مساراتهم المهنية، وتمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل للناشئة والشباب من خلال حلول التعليم والتدريب والخيارات المهنية داخل دولة الإمارات وحول العالم.

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