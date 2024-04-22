93 % جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة اليوم   

المصدر: متابعة - رحاب حلاوة ومحمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن نسبة جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة اليوم بلغت 93 % وسيتم استقبال الطلبة والكوادر التربوية وتيسير عملية عودتهم وفق أعلى معايير السلامة والأمان. كما نوهت المؤسسة، بأن المدارس التي لازالت تشهد أعمال صيانة سيتم تشغيلها خلال هذا الأسبوع وستقوم إدارات هذه المدارس بالتواصل بشكل مباشر مع أولياء الأمور لتحويل دراسة أبنائهم عن بعد، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التربوية.

استعدادات

ويستعد المجتمع التعليمي في دبي لمواصلة «التعليم الحضوري» داخل المنشآت التعليمية، بعد تحويل الدراسة إلى نظام «التعلم عن بُعد» منذ 16 أبريل الجاري، بسبب الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الإمارات. وجاء قرار تحويل الدراسة حفاظاً على سلامة الطلبة، والكوادر الإدارية والتدريسية.

وأكد عدد كبير من المدارس، الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلبة بعد فترة التعلم عن بُعد، حيث تم العمل بجدية واهتمام كبير في تنظيف المباني والصفوف، في حين اتخذت مدارس أخرى قرار التحول إلى «التعلم عن بُعد»، وذلك من أجل ضمان سلامة جميع أفراد المجتمع المدرسي خلال فترة التنقل والحفاظ على سلامتهم.

ودعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، المدارس الخاصة والجامعات الدولية ومراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، إلى التحلي بالمرونة بإتاحة خيار «التعلم عن بُعد»، تلبية لاحتياجات الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية، الذين لا يزالون يواجهون تحديات ناجمة عن الحالة الجوية الاستثنائية.

استعدادات

وتفقدت ‏هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عدداً من المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال الطلبة. ووفق حسابها على منصة «إكس» قامت عائشة ميران، مدير عام الهيئة، وفريق العمل بزيارات تفقدية للمدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلبة بعد الحالة الجوية الاستثنائية».

من جهته، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: «نحن نثمن جهود دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة والقوى الوطنية بالاستجابة الاستثنائية والسريعة في التعامل مع الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية الاستثنائية والعمل المستمر على استعادة الحياة الطبيعية في جميع أنحاء البلاد، وبعد اتخاذ كل إجراءات السلامة والتدابير اللازمة، لقد استكملنا بنجاح جهود التنظيف والإصلاحات اللازمة في عدد من مدارسنا لاستعادة فصولنا الدراسية ومرافقنا المختلفة، وتأمين عودة آمنة للطلبة والمعلمين في المناطق التي شهدت فتح الطرقات بشكل كامل».

وأوضح أن الأعمال لا تزال مستمرة على مدار الساعة لتجهيز المدارس الأخرى، واضعين نصب الأعين سلامة الطلبة والمعلمين والإداريين، وبالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية في كل إمارة، مشيراً إلى أن فرق الدعم تتسم بالمثالية والتفاني والصمود والاحترافية والالتزام التام بسلامة مجتمعاتنا المدرسية بشكل استثنائي. وثمن الدكتور ماهر حطاب، مدير عام المدارس الأهلية الخيرية، توجه هيئة المعرفة في منح المدارس المرونة في اختيار نموذج التعلم عن بُعد، وذلك بغية حفظ سلامة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية، موضحاً أن المدارس تعمل على قدم وساق لجاهزيتها وتحسين المرافق التعليمية وضمان سلامة البيئة المدرسية، وتأتي هذه الجهود في إطار التزامها الراسخ بتقديم تعليم عالي الجودة وبيئة آمنة للطلاب والطالبات، وتعزيز العملية التعليمية على أفضل وجه في جميع الظروف والتحديات.

وأضاف أنه تم إبلاغ أولياء الأمور باستمرار التعلم عن بُعد ليومي الاثنين والثلاثاء بسبب عدم تمكن الحافلات من الوصول إلى أماكن سكن الطلبة، وكذلك لإجراءات الأمن والسلامة للطلبة والكوادر التعليمية.

من جهة أخرى، أعلنت مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة، استئناف الدراسة اليوم، بعد أن شهدت الإمارة الأسبوع الماضي حالة جوية استثنائية أدت إلى تعليق الدراسة واعتماد التعليم عن بُعد للحفاظ على سلامة الطلبة والموظفين.

وقامت إدارات الصيانة في المدارس، بأعمال شاملة لتأمين البيئة التعليمية وتجهيزها لاستقبال الطلبة مجدداً بعد انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي.

أعمال صيانة

وتضمنت أعمال الصيانة، إصلاح الأضرار التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، بما في ذلك صيانة الساحات المكشوفة وإصلاح وصلات الكهرباء والتكييفات، كما تمت معالجة مشاكل بعض حالات تسرب المياه داخل الفصول الدراسية، وتنظيف المناطق المتضررة.

وفي إطار استعداد المدارس لاستقبال الطلبة، بدأت جهود تجهيز الصفوف الدراسية وتزيين الممرات والمداخل لإعادة الحياة إلى المدارس بعد فترة التعليم عن بُعد. وأكد مديرو المدارس، أن سلامة المباني المدرسية تمت بشكل كامل، وأن جميع التحضيرات جاهزة لاستقبال الطلبة واستئناف الدراسة الصفية.

وتأتي عودة الطلبة إلى المدارس مع استكمال الدراسة للفصل الدراسي الثالث الأخير، حيث يتطلع الجميع إلى استكمال المنهاج الدراسي واستيعاب المعلومات المهمة قبل الانتقال إلى العطلة الصيفية، إذ تشمل المناهج الدراسية لهذا الفصل مواضيع حيوية تحضيراً للامتحانات النهائية.

نصائح

وتوجهت إدارات المدارس، بنصائح للطلبة لتحفيزهم على الاجتهاد والتحصيل العلمي، بتخصيص وقت كافٍ للدراسة والمراجعة بانتظام، والاستفادة القصوى من الفترة المتبقية من الفصل الدراسي، إضافة إلى تشجيع الطلبة على تحديد أهداف واضحة وواقعية لتحقيقها خلال هذه الفترة، والتعاون مع المعلمين لفهم المحتوى الدراسي بشكل أفضل.

في السياق، قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، تفعيل تمديد منظومة الدراسة عن بُعد للمدارس الخاصة بالإمارة اليوم الاثنين لضمان جهوزية المدارس والمناطق المحيطة لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية بعد الظروف الجوية التي مرت بها الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز