95 % نسبة الحضور في المدارس الحكومية والخاصة

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة وعصام الدين عوض ومحمد محسن

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تميزت عودة طلبة التعليم الحكومي والخاص إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثالث الأخير من العام الجاري، بنسبة حضور كبيرة، بلغت 95 ٪ في مدارس دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور باستئناف العملية التعليمية الحضورية.

وبدورها، قامت فرق ميدانية من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بزيارة المدارس الحكومية للتحقق من سير الدروس، وانتظام العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه، أكدت إدارات المدارس الخاصة استعدادها لوضع خطط علاجية وبرامج إثرائية، تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب، وتقديم الدعم اللازم بعد تحليل ورصد درجاتهم، ومن المتوقع أن تعمم بطاقات الأداء المدرسي في الأسبوع المقبل.

جاهزية

ومن جهته أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي جاهزية كافة المدارس لاستقبال الطلبة للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي الجاري 2023 ــ 2024، حيث اتخذت المؤسسة كافة الاستعدادات اللازمة لعودة الطلب إلى مقاعدهم الدراسية بالتنسيق مع الشركاء، لافتاً حرص المؤسسة مع بداية كل فصل دراسي إلى تشكيل لجنة متخصصة تضم عدداً من الكوادر التربوية لاستقبال الطلبة وتهيئة وتحفيزهم لمحطتهم الدراسية، وذلك بالتعاون مع أولياء الأمور.

وبين أن المؤسسة نظمت ضمن استعداداتها للفصل الدراسي الثالث أسبوعا تدريبيا تخصصيا لجميع القيادات المدرسية والكوادر التدريسية بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم.

حضور عالٍ

وقالت سميرة العوضي، مديرة مدرسة المواكب فرع الخوانيج: «فخورون بنسبة الحضور المرتفعة للطلبة في أول يوم من عودتهم للمدرسة، حيث تجاوزت نسبة الحضور 95 ٪، و هذا يعكس التفاني والاهتمام الكبيرين من قبل الطلاب وأولياء الأمور في تحقيق التعليم الحضوري، والاستفادة القصوى من الفصل الدراسي الأخير».

وأضافت أنها عقدت أمس اجتماعاً هاماً للفريق التعليمي في المدرسة، وناقشوا فيه وضع الخطط العلاجية والبرامج الإثرائية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الطلاب، مؤكدة التزامها بتقديم بيئة تعليمية شاملة ومحفزة، تعزز التفوق الأكاديمي والتنمية الشخصية لكل طالب.

وأكدت العوضي عملهم بجدية على تنفيذ هذه الخطط العلاجية، وتنفيذ البرامج الإثرائية بكفاءة واحترافية، والتزامهم بمساعدة الطلاب في تحقيق أقصى إمكاناتهم، وتجاوز أي صعوبات قد تواجههم في مسيرتهم التعليمية.

تدريب معلمين

ومن جهتها، أكدت مي يغمور نائبة مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية ومديرة قسم حماية الطفل، سعي المدرسة إلى توفير تجربة تعليمية مبتكرة ومثمرة لجميع الطلاب، ومشجعة للطلبة على تحقيق النمو على المستويين الأكاديمي والشخصي.

وأضافت أنه في إطار جهود المدرسة المستمرة لتحسين جودة التعليم، تقوم بتنفيذ برامج تدريبية دورية للمعلمين، بهدف تطوير مهاراتهم، واعتماد أحدث الاستراتيجيات التعليمية. وأضافت: نحن نسعى أيضاً لتوفير دعم شامل للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث ندرك أهمية هذه الفترة الحاسمة في حياتهم.

وتابعت: تشمل خطتنا الشاملة للفصل الثالث مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الضغط النفسي، وتعزيز الاستعداد الأكاديمي.

ومن جهته، قال حسن سوالمة مدير مدرسة الأهلية الخيرية دبي بنين: «نحن على استعداد تام لوضع خطط وبرامج علاجية فردية للطلبة، بمجرد إعلان النتائج، وبدء عملية التدريس من اليوم الأول، فهما يمثلان مرحلة حاسمة في رحلة تعليمية الطلبة، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم اللازم لهم، لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفترة الحاسمة».

وأضاف سوالمة «سنقوم بتحليل وتقييم نتائج الطلبة بعناية، وسنعمل على تحديد نقاط القوة والضعف لكل فرد منهم، وبناءً على هذه التحليلات، سنقوم بتصميم خطط وبرامج إثرائية وعلاجية ملائمة، تستهدف تعزيز المهارات الأكاديمية، وتذليل أي صعوبات يواجهها الطلبة في عملية التعلم».

ومن جانبها، قالت ميشيل توماس مديرة مدرسة جيمس البرشاء الوطنية: «نعطي أهمية كبيرة لحضور الطلاب، ونحرص على أن يحترموا دوامهم المدرسي، ونشدد على ضرورة احترام هذا الأمر من قبل الطلاب وأولياء الأمور، على حد سواء».

أبوظبي

وأكد مديرو مدارس انتظام الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث في مدارس أبوظبي الخاصة، أمس، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للمباني والحافلات المدرسية، للتأكد تماماً من دواعي الأمن والسلامة، بجانب إعادة ترتيب الصفوف الدراسية والساحات وإعادة تزيينها، ولفتوا إلى نسبة الحضور الكبيرة للطلبة، التي تخطت 98 %، واطلاع أولياء الأمور على الخطة الدراسية للفصل الدراسي الأخير.

وتفصيلاً قال مديرون إن مدارسهم استقبلت طلابها أمس لجميع المراحل الدراسية بعد الاستفادة من إجازة الربيع الطويلة التي لامست 25 يوماً في تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالمباني والساحات والصفوف الدراسية، وقد اتجهت مدارس إلى تثبيت مظلات لمواجهة التقلبات الجوية، خصوصاً الأمطار، وذلك بالتعاون مع الشركات المتعاقد معها للقيام بأدوار الصيانة وبحسب المعايير المنصوص عليها من جانب دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

ولفتوا إلى اعتماد الجدول المدرسي، وزمن وعدد الحصص، التي في الغالب تكون من 35 إلى 45 دقيقة بحسب خطة كل مدرسة، ومواعيد الدوام من 7.30 وإلى 2.45، وأن غالبية المدارس قد اعتمدت الخطة السابقة للفصلين الماضيين، من حيث عدد الحصص وزمنها والدوام المدرسي، مع مراعاة توزيع بعض الكتب الجديدة والخاصة بالفصل الدراسي، كما أشاروا إلى إخطار أولياء الأمور بالخطة الدراسية والجدول المدرسي عبر رسائل البريد الإلكتروني، وتفعيل المنصات الرقمية والخاصة بكل مدرسة.

وأوصوا بأهمية النوم مبكراً للطلاب بهدف التخلص من آثار إجازة الربيع الطويلة والاندماج سريعاً في متطلبات الفصل الدراسي الثالث الأخير، والتفاعل مع المنصات الرقمية واستذكار المقرر اليومي أولاً بأول مع أهمية تعزيز المهارات التعليمية للطلبة خارج المقررات الدراسية، كما أكدوا أن الفصل الأخير فرصة للطلبة لتحسين المستوى الدراسي وتعويض درجاتهم خلال الفصل الدراسيين الماضيين، لاجتياز العام الأكاديمي بنجاح.

الشارقة وعجمان وأم القيوين

وأكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين أن نسبة حضور الطلبة في بداية الفصل الدراسي الأخير للمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي، وتلك التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، بلغت 95%، حيث بينوا تفاعل الطلبة مع العملية التعليمية ومع الحصص الدراسية بصورة جيدة في أول يوم دراسي دون عقبات، والذي تم خلاله مراجعة المهارات التي اكتسبها الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى حضور بنسبة 100 % للكادر التعليمي والإداري، مبينين أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئتين التدريسية والإدارية للتحضير لبداية الفصل الدراسي الأخير، وتم فيها توزيع جداول الحصص والكتب الدراسية لكل الطلبة بالمدارس الحكومية، كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة وإخطارهم بضرورة أن يبدأ أبناؤهم الدراسة منذ بداية اليوم الأول، خصوصاً طلبة الثاني عشر، كما شكلت إدارات المدارس لجاناً من الشؤون التعليمية لمتابعة الحصص الدراسية وشؤون الطلبة للوقوف على احتياجاتهم لتذليلها، كما تم تنظيم دورات مركزية تدريبية للكادر التعليمي.

وأكد جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، أن نسبة حضور الطلبة في أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الثالث الأخير بلغت 95%، كما أن نسبة حضور المعلمين والإداريين 100 %، وذلك بعد أن تمت تهيئة البيئة المدرسية من خلال تجهيز الصفوف الدراسية وصيانة المكيفات، كما تم توزيع الكتب الدراسية على الطلبة كافة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية مركزية للمعلمين الجدد والقدامى، حتى يؤدوا رسالتهم التعليمية على أكمل وجه، كما تم التواصل مع كل أولياء الأمور حتى يكون أبناؤهم على أتم الاستعداد، وتحضير كل ما يتعلق بالدراسة في أول يوم دراسي، إضافة إلى إعلامهم بضرورة التقيد بلائحة السلوك التي أقرتها الوزارة، مبيناً أنه تم استقبال الطلبة بيوم مفتوح، تخللته العديد من الأنشطة التي تهدف إلى دمج الطلبة في البيئة المدرسية.

من جهته قال أحمد بدوي، مدير مدرسة عجمان الخاصة، إن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة الذين يبلغ عددهم 2100 طالب وطالبة في بداية الفصل الدراسي الأخير في كل المراحل بنسبة تفوق الـ90 %، وذلك بعد أن تمت تهيئة البيئة المدرسية وتجهيز الصفوف الدراسية بكل المعينات التي تمكن الطلبة من الاستيعاب والمعلمين من أداء أدوارهم التعليمية بكل أريحية، لافتاً إلى أنه في اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي تمت مراجعة الدروس والمهارات التي اكتسبها الطلبة خلال الفصل الثاني لتعزيزها، وتهيئة الطلبة للحصص الدراسية.

وأكدت شهرزاد عزت، مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة، أن إدارة المدرسة هيأت البيئة التعليمية، وجهزت الصفوف لاستقبال الطلبة في بداية الفصل الدراسي الأخير، وأن نسبة حضور الطلبة، الذين يبلغ عددهم ألفاً و885 طالباً وطالبة، في أول يوم دراسي، بلغت 95 %، والهيئة الإدارية والتعليمية، الذين يبلغ عددهم 84، بلغت نسبة حضورهم 100 %، مبينة أنه تم تشكيل فريق فني للمتابعة مع المعلمين والمعلمات، إضافة إلى المتابعة مع أولياء الأمور وإعلامهم بتوقيت الدراسة من خلال الرسائل النصية.

من جانبها أكدت سوزان الهندي، مديرة مدرسة الشعلة الخاصة الفلاح، أنه تم استقبال الطلبة البالغ عددهم 3 آلاف و655 طالباً وطالبة بنسبة حضور تجاوزت الـ90 %، في بداية الفصل الدراسي الأخير، وذلك بعد أن تمت تهيئة البيئة المدرسية والفصول الدراسية.

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