مدارس الدولة تستقبل طلابها مع بدء الفصل الدراسي الثالث

المصدر: دبي - رحاب حلاوة- محمد محسن

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يستأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري 2023 - 2024، اليوم، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تعمل المدارس، بتوقيت الدوام الاعتيادي وعودة الحصص لما كانت عليه سابقاً، وعودة الدراسة حضورياً يوم الجمعة وفقاً للمواعيد السابقة، بحيث ينتهي دوام الطلبة عند الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة بحسب تحديد المدارس لذلك.

ووفق التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجاري، تبلغ مدة الفصل الدراسي 11 أسبوعاً بما يعادل (53 يوماً دراسياً)، وحدد التقويم الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري لتحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها، وسيتضمن الفصل الدراسي الثالث اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 مايو المقبل إلى 4 يونيو، وفي الفترة ذاتها يخوض الطلبة امتحانات مواد المجموعة (B)، ثم يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من 5 إلى 14 يونيو المقبل، ويتخلل الفصل الثالث إجازة عيد الأضحى المبارك من 15 - 18 يونيو، ويتم تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في 5 يوليو المقبل.

تحليل نتائج

وتعقد امتحانات الإعادة خلال الفترة من 8 - 12 يوليو، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة في الفترة من 13 - 15 يوليو، ومن المتوقع أن يكون آخر يوم دراسي هو 14 يونيو 2024 للطلبة الذين يبدؤون إجازة الصيف في 1 يوليو المقبل، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية 15 يوليو.

بدورها، عممت المدارس على أولياء الأمور، عدداً من الضوابط والتعليمات التي تضمن سلامتهم والتزامهم بلائحة السلوك الطلابي، منها الالتزام بالحضور للمدرسة قبل الوقت المحدد ببدء الدوام المدرسي بـ 15 دقيقة لحضور الطابور المدرسي، والالتزام بالزي المدرسي واتباع القوانين.

جاهزية

وأكدت إدارات مدارس، جاهزيتها لاستقبال الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية في الفصل الدراسي الثالث، موضحة أنه سيتم عمل حصص دراسية تفاعلية، والوقوف على وضع برامج وخطط إثرائية، من شأنها رفع التحصيل الدراسي للطلبة، إلى جانب العمل على تحليل نتائج الطلبة لعمل خطط وبرامج تتواءم معها، والعمل على توفير بيئة جاذبة ومستقرة لجميع المتعلمين.

وأفادت إدارات مدرسية، بأنها ستباشر عمليات توزيع الكتب المدرسية، مجمعة لكل طالب، وتعتزم المدارس توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب دراسي، كما توفر وزارة التربية والتعليم كافة مناهجها الدراسية إلكترونياً على منصة «الديوان».

أبوظبي

وبحسب التقويم المدرسي للمنهاج الوزاري للمدارس الخاصة، فإن 14 يونيو المقبل، هو آخر يوم دراسي، وستبدأ إجازة الصيف في اليوم التالي مباشرة للطلبة والكوادر الفنية والإدارية، أما المنهاج الأجنبي، والذي يشمل البريطاني والأمريكي، فتتجه مدارس إلى إنهاء الامتحانات مبكراً قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي يرجح أن تكون 17 يونيو المقبل، حسب الحسابات الفلكية، ومتلازمة مع تقويم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومدارس أخرى تضطر إلى إنهاء امتحانات الفصل الثالث ما بين 24 و28 يونيو المقبل، لاستكمال أيام التمدرس الإجبارية، والتي ينبغي ألا تقل عن 185 يوماً.

في السياق، أكد مديرو مدارس، جاهزية مؤسساتهم التعليمية لاستقبال الطلبة، اليوم، وتدشين الفصل الدراسي الثالث الأخير، حيث حرصت على تنفيذ أعمال الصيانة خلال إجازة الربيع، مع وجود وجاهزية كامل الإدارات التدريسية والفنية والإدارية، ونهاية إجازاتهم الطويلة، التي حرصوا عليها بجانب الطلبة، والتي لامست 25 يوماً، وتدشين اليوم الدراسي الأول للفصل الثالث بحرفية ودقة وانتظام بالغين.

رسوم دراسية

وطالب أولياء أمور، إدارات مدارس بأهمية المرونة في المطالبة بتحصيل رسوم الفصل الدراسي الثالث، وتمكينهم من الحصول على تقارير الامتحانات الخاصة بأبنائهم، إذ طالبوا بتقسيط مبلغ الفصل إلى قسطين للتخفيف على ذوي الطلبة.

وراعت إدارات مدارس مطالبهم، وقامت بتقسيط المبلغ المتبقي من الرسوم الدراسية على قسطين، وتمسكت مدارس أخرى بأهمية تسديد القسط خلال أسبوع وإلا ستضطر لحجب التقارير الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ووفق دليل سياسات المدارس الخاصة لدائرة التعليم المعرفة بأبوظبي، فإنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم، ولا يجوز منعه من أداء الامتحانات خلال العام أو نهايته، وعلى الوجه الآخر، يحق للمدرسة الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب خلال العام المقبل، بالإضافة إلى حجب نقله إلى نظام المعلومات في مدرسة أخرى لحين سداد كامل الرسوم، بالإضافة إلى حجب النتيجة، وعدم تسليم التقارير الخاصة به، وأيضاً شهادات الاختبارات، سواء نصف السنوية أو نهاية العام، كما يحق لها وقفه عن الدراسة 3 أيام، بعد إنذاره 3 مرات في غضون 3 أسابيع.

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