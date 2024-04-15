تعاون بين جامعة دبي ومعهد هايفورد

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي، ومعهد هايفورد للتدريب المتكامل، مذكرة تفاهم للتعاون التدريبي تتيح لكلا الطرفين التعاون في تقديم وتطوير برامج احترافية في مجالات التعلم والتدريب الإلكتروني. وقع المذكرة الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس الجامعة، وراجو مينون، رئيس المعهد.

وقال الدكتور البستكي، إن الاتفاقية تدعم إنجازات مركز التطوير التنفيذي لدى الجامعة في مجالات التعلم والتدريب الإلكتروني، وإن الجامعة تؤدي دوراً أساسياً بوصفها مؤسسة أكاديمية في إعداد وتطوير البرامج التدريبية التي تسهم في تلبية متطلبات السوق.

وأشار إلى أن الشراكات متعددة المجالات مع الشركات والمعاهد المتخصصة في مجالات التدريب والمجالات المختلفة تكون مفيدة لمجتمع الأعمال وتسهم في مواكبة كل جديد في المجالات المهنية والتطبيقية. وتتضمن الاتفاقية عدداً من المجالات، منها تصميم برامج مخصصة للجهات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسويق البرامج وضمان نوعيتها، وتوسيع التعاون إلى البلدان والمناطق الأخرى، والتعاون في المهام الاستشارية وإمكانات تطوير تدريبات التعلم والتدريب الإلكتروني، وتعزيز برامج التعليم التنفيذي والمشاركة في تطوير الدورات التدريبية التنفيذية والعامة. كما تتضمن الاتفاقية، الترويج وبيع البرامج وتوفير الخبراء والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات.

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