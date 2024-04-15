وزارة تنمية المجتمع تبدأ اليوم تسجيل الطلبة أصحاب الهمم للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة تنمية المجتمع، بدء تلقي طلبات تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم للعام الدراسي المقبل 2024 - 2025، ابتداءً من اليوم وحتى 28 يونيو المقبل، من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mocd.gov.ae، عبر خدمات أصحاب الهمم، بينما يقتصر قبول الطلبة على الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، والإعاقات المتعددة، التي تترافق فيها الإعاقة الذهنية مع إعاقات أخرى. وبلغ عدد الطلبة الخريجين من أصحاب الهمم للعام الدراسي الماضي 2022 - 2023 (53) طالباً، استفادوا من الخدمات التأهيلية والتربوية التي تقدمها المراكز، التي تستهدف تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، وتعزيز اندماجهم مجتمعياً تحقيقاً لمفهوم التمكين والدمج الشامل.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها مراكز أصحاب الهمم للطلبة، لتشمل العلاج الطبيعي والوظيفي لتطوير المهارات الحركية، وعلاج اضطرابات اللغة والكلام، إضافة إلى خدمات التقييم النفسي وتعديل السلوك، وخدمات الفصول التعليمية، التي تركز على المهارات المعرفية للطلبة والحياتية العامة.

وفيما يخص مرحلة التأهيل المهني، فإن الخدمات تأخذ طابعاً مهنياً واستقلالياً لتمكين أصحاب الهمم من المهارات المهنية، التي يحتاجون إليها لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، والتي تساعد في حصولهم على فرص عمل.

تدخل مبكر

وتختص مراكز ووحدات التدخل المبكر التابعة للوزارة، بتأهيل حالات الأطفال ذوي الإعاقات المؤكدة أو ذوي التأخر النمائي أو المعرضين لمخاطر تأخر النمو لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات، سواء من النواحي الجسدية أو الحسية أو التواصلية، من أجل التخفيف من آثار الحالة على الطفل وأسرته، والتقليل من إمكانية تحول تأخر النمو إلى إعاقة، وتطوير مهارات الأطفال إلى أقصى قدر ممكن ليكونوا مهيئين للدمج في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تمكين الأسر وإشراكها بالبرامج التدريبية الأسرية لتقوم بأدوارها نحو الأطفال في البيئات الطبيعية، ما من شأنه تطوير قدرات الأطفال في مختلف الجوانب الإدراكية والتواصلية والاجتماعية والجسدية.

ويقوم برنامج الإمارات للتدخل المبكر سنوياً، بحصر الأطفال المقبلين على الدمج بمجرد بلوغهم السنة الرابعة من العمر، حيث يتم الاتفاق بين فريق العمل المختص والأسرة على إلحاق الطفل المتوقع دمجه، ببرنامج تأهيلي مكثف لتهيئته للدمج، حيث يتم وضع خطة انتقال فردية لكل طفل، تندرج فيها الأهداف التربوية المتوقع إنجازها، وذلك قبل ستة أشهر من بداية الدمج، ومن ثم تقييم مخرجات خطة الانتقال، ومدى تحقيقها لأهدافها، من أجل اتخاذ القرار النهائي في الدمج، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

دمج طلبة

ويتم دمج الطلبة أصحاب الهمم في التعليم العام سنوياً، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عبر ترشيح وتقييم الطلاب المؤهلين للدمج، حيث يتم ترشيحهم من قبل المراكز، ويقوم ولي الأمر بالتسجيل للدمج إلكترونياً، بينما تتم المتابعة من قبل المعنيين في مراكز أصحاب الهمم، والتعاون مع المسؤولين في لجنة الدعم، ويتم تقييم الحالات المرشحة من قبل أشخاص مؤهلين من لجنة الدعم في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفق مقاييس ومعايير معينة، وفي حال نجاح الطالب في هذه الاختبارات يتم دمجه في المرحلة المناسبة لقدراته وعمره.

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