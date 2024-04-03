جامعة خليفة توفر منحاً أكاديمية لـ 90% من طلابها المحليين والدوليين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا توفير منح أكاديمية لـ 90% من طلبتها المحليين والدوليين للاستفادة من برامجها الأكاديمية والبحثية، وتتلقى الجامعة طلبات التحاق الطلبة الجدد من كافة أنحاء العالم حتى 30 أبريل الجاري، الأمر الذي يعزز مكانتها كمساهم رئيس في التحول المتسارع الذي يشهده رأس المال البشري والفكري في دولة الإمارات.

من جهته قال الدكتور يوسف الحمادي، نائب رئيس أول للخدمات الأكاديمية وشؤون الطلبة ونائب رئيس مساعد للدراسات العُليا في جامعة خليفة: "نتيح بيئة التعلم الأكثر ملائمة مع ضمان توافر خياراتها الأكاديمية والبحثية ومِنَحِها الدراسية ذات الطراز العالمي، بجانب سهولة وصول المزيد من الطلبة إليها في المنطقة وعلى مستوى العالم، وبما يتوافق مع توجيهات قيادات دولة الإمارات وأهداف رؤية الإمارات 2030 بشأن المساهمة في تطوير رأس المال البشري والفكري بالدولة.

وأشار إلى ان مبادرات جامعة خليفة تتسم بسعيها نحو إيجاد الحلول الأكثر تطورًا عبر البحث العلمي، وإتاحة منصة للتعلم لأكبر عدد من طلابها المحليين والدوليين، كما تسعى أيضًا بوصفها مؤسسة جامعية ذات تصنيفات مرموقة إلى توفير فرص تدريب مرنة للطلبة وفرص للعمل مع مجموعة واسعة من الصناعات التي تشمل قطاع الفضاء الناشئ والصناعات التعدينية في الألومنيوم والفولاذ وقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية.

وأشار إلى ان الجامعة ترفد طلابها بمهارات تقنية ومعلومات نظرية تُمكِّنهم من تمثيل المشروعات البحثية في المؤتمرات الدولية الكبرى وتطبيق مجال واسع من المهارات التقنية وغير التقنية القابلة للتطبيق واللازمة لتحقيق النجاح في الحياة المهنية وريادة مختلف مؤسسات القطاع الصناعي والحكومي والخاص، كما يحظى العديد من الطلبة أيضًا بفرصة مواصلة الدراسات العليا والبحوث والحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه، والاستعداد على نحو جيد لبدء حياة مهنية ناجحة في الأنظمة الذكية وتطبيق التقنيات الرياضية والإحصائية على التعلم الآلي.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز