«التربية» و«ألف للتعليم» تطوران معلم الذكاء الاصطناعي لمادة الرياضيات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تعاونها مع «ألف للتعليم»، إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم في الدولة، يتم بموجبها تطوير أداة معلم الذكاء الاصطناعي لمادة الرياضيات للطلبة، من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثامن، وذلك بهدف الارتقاء بأداء الطلبة، والارتقاء بمخرجاتهم التعليمية في مادة الرياضيات.

وقال الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية: «تُواصل وزارة التربية والتعليم، قيادة الجهود لدمج أحدث وأفضل التقنيات لدعم وتطوير نظام التعليم، وضمان مواءمته مع متطلبات المستقبل. وتؤكد شراكتنا مع «ألف للتعليم»، التزامنا الراسخ بتشجيع نمو قطاع تكنولوجيا التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان تجارب تعليمية سلسة ومتطورة لكلٍ من الطلبة والمعلمين».

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