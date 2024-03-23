الإمارات.. الاختبارات التعويضية تبدأ 25 مارس وتنتهي يوم 29

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي جداول الامتحانية التعويضية للفصل الدراسي الثاني للطلبة من الصف الثالث حتى الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في 25 مارس الجاري وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته لجميع المسارات التعليمية.

وتستهدف الامتحانات التعويضية الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول، أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم من خلال منصة IDH، وتطبق الامتحانات ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي للمدرسة، وتطبيق امتحانات ورقيا للصفين الخامس والتاسع لجميع المسارات في المدارس الحكومية من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الاختبارات ورقيا والكترونيا للصفين الخامس والتاسع للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي، ويطبق اختبار اللغة الإنجليزية كتابيا الكترونيا لطلبة الصف الثاني عشر.

وشددت المؤسسة على التزام الطلبة بالزي المدرسي، واحضار أجهزة الحاسوب مشحونة 100%، وتطبق الامتحانات ورقيا والكترونيا حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتي الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التسامح جميع الامتحانات وفق توجهات الفروع المدرسية.

ويستهل طلبة الثاني عشر امتحاناتهم بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، بواقع فترتين للمادة الاولى، حيث تبدأ الفترة الأول لمادة الرياضيات من 9 حتى 10:30 صباحا للجزء الكتابي، والجزء الالكتروني من 10:30 حتى 11:30 صباحا، على ان تبدأ الفترة الثانية لامتحان الدراسات الاجتماعية من 12 حتى 2 ظهرا، وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة الانجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية و الاحياء في اليوم ذاته، وفي 27 مارس يمتحن الطلبة مادة الفيزياء، وفي 28 من الشهر ذاته يتقدم الطلبة لامتحاني اللغة العربية و الكيمياء/ احياء، ويختتمون امتحاناتهم في 29 من الشهر الجاري بمادة التربية الإسلامية.

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