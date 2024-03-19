الأكاديمية الملكية OUS في سويسرا.. رائدة في مجال التعليم عبر الإنترنت منذ عام 2013 ترحب بالطلاب للدراسة بأربع لغات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لأكثر من عقد من الزمان، أصبحت أكاديمية "رويال أو يو إس" واحدة من المؤسسات التعليمية الأكثر شهرة على الإنترنت، حيث تجتذب الطلاب من جميع أنحاء العالم. ومنذ عام 2013 أصبح الابتكار مرادفا للأكاديمية، وثبت ذلك من خلال تقديم برامج متنوعة صممت للمساعدة في تلبية احتياجات الطلبة المتنوعين في القرن الحادي والعشرين.

وإخلاصها الكامل للتنوع اللغوي هو أحد أسباب تميز مدرسة "أو كيه". ففي حين أن معظم المؤسسات المحافظة تلتزم بلغة واحدة فقط، تفتح "أو يو إس رويال أكاديمي" أبوابها للطلبات المقدمة إليها بلغات مختلفة، وتدرس دوراتها بكل فخر باللغات الإنجليزية والعربية والألمانية والروسية. ويعد هذا نهجًا شاملا للغاية للاحتفال بثراء الثقافة، ويضمن بطريقة ما أن يشعر كل طالب أنه في منزله خلال التعلم بلغته الأم.

تسود الشمولية اللغوية في "أو يو إس رويال أكاديمي" - بدءا من الدعم الأكاديمي وحتى الخدمات الاستشارية، ويأتي الدعم بأي لغة يفضلها الطالب. وهذا لا يجعل الحرم الجامعي يشعر الطلاب وكأنهم في بيته فحسب، بل يدعمهم أيضا في كل ما يفكرون فيه طوال رحلتهم التعليمية بأكملها.

إضافة إلى ذلك، تحتضن الأكاديمية فسيفساء من ثقافات ولغات المختلفة تمثلها هيئة التدريس المتنوعة، بالتالي تضمن تجربة تعلم غنية للطلاب، يكتسبون من خلالها وجهات نظر مختلفة تماما. ومع وجود مدرسين مسلحين بمهارات التعامل بلغات متعددة، سيتواجد الطلاب في بيئة تعليمية داعمة، تتيح التواصل السلس والمفتوح.

وباعتبارها مؤسسة سويسرية فخورة، تم الاعتراف بـ "أو يو إس" كعلامة تجارية تعليمية مسجلة من قبل المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية. وتعمل الجامعة بموجب القانون السويسري، وقد سمح لها مجلس التعليم السويسري بالعمل وإصدار الشهادات، ما يضمن الامتثال لأعلى المعايير الأكاديمية.

إضافة إلى ذلك، تم اعتماد "أو يو إس" من خدمة اعتماد المدارس والكليات والجامعات الدولية (ASIC)، وهي وكالة معتمدة من الحكومة البريطانية. وهي معتمدة أيضا من EDU، وهي منظمة حكومية دولية تابعة لليونسكو، أنشأتها وزارة التعليم في بالاو. وتم التحقق من صحة برامج الجامعة من قبل المجلس الأوروبي لكليات إدارة الأعمال الرائدة (ECLBS)، المعروف بمعايير ضمان الجودة المرموقة. علاوة على ذلك، تحافظ "أو يو إسس" على التزامها بالتميز من خلال شهادات ISO الخاصة بالتعليم. كما يسلط الضوء على ضمان الأكاديمية للجودة العالية ترخيصها من نظام اعتماد الدورات التدريبية عبر الإنترنت (EOCCS) من EFMD، ما يشهد على أعلى جودة للدورات التدريبية عبر الإنترنت.

من خلال التعاون مع أكثر من 150 كلية في 50 دولة حول العالم، توفر "أو يو إس" فرصا للطلاب لتحسين قدراتهم وبناء عقلية عالمية. هذا الاتحاد يتيح انتقالا سلسا بين مؤسسة وأخرى، ما يسمح للطلاب بتعزيز تطورهم الأكاديمي والمهني. سواء أكان الطالب يسعى للحصول على درجة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، فإن "أو يو إس" تقدم مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التي تعزز فرص نجاح الطلاب.

القدرة على التكيف إحدى السمات المميزة لاستراتيجية "أو يو إس" التعليمية. من خلال التعرف على احتياجات والتزامات الطلاب، تضمن المؤسسة أن بيئتها تناسب احتياجات الطلاب الذين يعملون أو لديهم وظائف مختلفة في حياتهم. ومن خلال استراتيجيات التعليم المبتكرة وخيارات الدراسة عبر الإنترنت التي يمكن تخصيصها لتعزيز الجدول الزمني لكل طالب، تمنح "أو يو إس" الطلاب إمكانية التكيف مع مراعاة ظروفهم الشخصية وبرامج الماجستير في الوقت نفسه عن طريق تحقيق أهدافهم التعلمية.

لا تقتصر مهمة جامعة "أو يو إس" فقط على تزويد طلاب الجامعة بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في دراستهم المختارة، لكنها تشجعهم أيضا على اختيار مساراتهم وفق شروطهم الخاصة. تلتزم جامعة "أو يو إس" بالدرجة الأولى بالجودة والتطوير والانفتاح. وانطلاقا من هذا الأساس، يتم تمهيد مسارات جديدة لمستقبل تعليم أفضل. وبفضل ذلك، يتم منح طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم إمكانية متابعة اهتماماتهم ورغباتهم من خلال الدراسة عبر الإنترنت.

في عصر التقنية الذي يتسم بالابتكار المتسارع وتحديث البيئات التعليمية، يمكن أن تكون جامعة "أو يو إس" علامة على التقدم، حيث توفر التعليم عبر الإنترنت الأفضل للجميع، بغض النظر عن مكان وجودهم. في جامعة "أو يو إس" التي ينضم إليها أفراد من بدايات غير عادية، وتمتزج فيها جميع المجتمعات، تظل الجامعة ملتزمة برؤيتها الإبداعية والاستشرافية لتوفير تعليم عالي الجودة وشامل ومغير لحياة الطلاب من جميع أنحاء العالم.

حول "أو يو إس": تألق وريادة في التعليم عبر الإنترنت

في "أو يو إس": تلتزم الجامعة بتوفير تعليم مدار عبر الإنترنت وإشراك الطلاب حول العالم. وبناء على ركائز الجودة والتطوير والانفتاح، تسعى جامعة "أو يو إس" إلى توفير بيئة تعليمية نابضة بالحياة. وخلق هيئة طلابية عالمية تتخطى الحدود الجغرافية. كما أن توفير خيارات التعلم المرن والدعم الشخصي والتنوع يفتح آفاقا جديدة لعصور التعليم العالي مع عدد قليل من خطوات القبول، ما يوفر فرصا للطلاب من جميع مناحي الحياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز