تباين في آراء طلبة الثاني عشر حول امتحان الرياضيات

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تباينت آراء طلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين حول درجة صعوبة أسئلة امتحان مادة الرياضيات، في أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري، أمس، فيما أجمعوا على طول الأسئلة الكتابية، وحاجتها إلى مزيد من الوقت للتفكير في الإجابة ومراجعتها.

وتفصيلاً، أفاد كل من محمد جمال وخالد إبراهيم وصلاح نبيل وعلي الريس وسعيد الشماع من مدارس في دبي، بأن أسئلة الرياضيات الكتابية جاءت أصعب من الإلكترونية، كما حاكى جزء كبير من الورقة الامتحانية مهارات التفكير العليا، في حين راعى الاختبار الإلكتروني جميع المستويات الدراسية للطلبة، غير أنه «لا يتيح لهم فرص تحقيق الدرجات النهائية أو التفوق فيه».

وذكروا أن اللجان شهدت حالة انضباط كبيرة، حيث وفر المراقبون أجواء مناسبة للطلبة، كما تم التأكد من عدم اصطحاب الطلبة الهواتف المتحركة والأجهزة الذكية، مثل الساعات الذكية، والسماعات.

بيئة داعمة

ومن جانبه أكد حسن سوالمة مدير مدرسة الأهلية الخيرية بنين، أن المدرسة وفرت كافة سبل الدعم لطلابها، من خلال توفير حزمة من التوجيهات والإرشادات التي تساعدهم على تخطي الامتحانات بسهولة ويسر، موضحاً أن لديه 288 طالباً في الصف الثاني عشر يمتحنون في مدرسة المعارف الحكومية، وتحرص الأخيرة على توفير الدعم التقني وتوفير بيئة امتحانية مريحة للطلبة.

ولفت إلى أنه تواصل مع طلابه مؤكدين له أن الامتحان راعى كافة الفروق الفردية للطلبة وأنه جاء في متناول الطالب المتوسط.

ومن جهتها قالت سوزان توفيق مديرة مدرسة الشروق الخاصة، إن طلبتها لم يواجهوا أية مشاكل في الامتحان «الذي جاءت أسئلته من الهيكل الامتحاني، ما ساعد الطلبة على الاستعداد الأمثل للاختبارات، وجاء التركيز على تطبيقات المهارات الحياتية وخاصة فروع التفاضل والتكامل».

انقسام

كما تباينت آراء طلبة المسار العام في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين، بشأن مستوى صعوبة أسئلة الرياضيات، فيما بين بعض طلبة المسار المتقدم أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض الأسئلة التي احتاجت إلى تفكير وتروٍّ في الإجابة.

فروق فردية

وأكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، أن المدرسة لم تسجل أية شكاوى من طلبة المسارين المتقدم والعام، حيث رأوا أنها لم تخرج عن المنهاج المدرسي الذي درسه الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، كما أن الورقة الامتحانية أتت لتقيس الفروق الفردية بين الطلبة مع وجود أسئلة مهارات تفكير عليا.

مهارات

ومن جانب آخر أكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، أنه لا شكاوى وردت إلى لجنة الامتحانات بإدارة المدرسة، وأن هناك 227 طالباً وطالبة، منهم 135 طالباً، و92 طالبة أدوا امتحان الرياضيات بإحدى المدارس الحكومية في عجمان، لافتاً إلى أن الأسئلة أتت بصورة مناسبة تتوافق مع قدرات الطلبة ذوي المستويات المتوسطة.

وجاءت كذلك لتقيس قدرات الطلاب من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها، على مدار الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، كما ركزت على مهارات الفهم والاستيعاب، وأن من سمات الورقة الامتحانية التركيز على الناحية المهارية وتعليم التفكير والابتعاد عن التلقين.

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