جامعة دبي تنظم النسخة الرابعة من فعالية «دبي تتكلم»

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية الاستدامة التي تمثل حجر الزاوية في جميع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وجهود الدولة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050، وأهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال فعالية «دبي تتكلم» في نسختها الرابعة، التي نظمتها جامعة دبي، بمقرها في المدينة الأكاديمية النسخة، وتناولت موضوعات الاستدامة وريادة الأعمال.

وتناول معالي بلحيف النعيمي، أهمية الاهتمام بالبيئة والخطوات الضرورية، للحفاظ عليها مستدامة، وأن تكون هذه الخطوات على أسس علمية، وأن يكون البحث عن مصادر طاقة نظيفة فعلياً، وأن تكون هذه المصادر نظيفة حقاً، وقائمة على أسس الاستدامة الحقيقية. وقال: «العمل من أجل البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، وتنوعها البيولوجي، يمثل نهجاً لدولة الإمارات ترافق مع تأسيس وقيام الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

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