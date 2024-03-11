«المعرفة»: إتاحة «التعليم عن بعد» اليوم للمدارس والجامعات المتضررة من الأمطار

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للمدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار «التعليم عن بعد»، اليوم، في حال التأثر بالأمطار الغزيرة.

وقالت على حسابها على منصة «X»: «في ظل الأحوال الجوية السائدة، يُسمح للمدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار التعلُّم عن بعد اليوم، في حال تأثر المباني أو المرافق بالأمطار الغزيرة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، راجين للجميع السلامة».

وأفادت الإدارات المدرسية، بأن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع، موضحين أن التعلُّم عن بعد، يتيح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، الاستفادة من التكنولوجيا لمتابعة الدروس والمناهج الدراسية بشكل طبيعي، حتى في حالة تأثر المباني والمرافق بالأمطار الغزيرة.

وتعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية لقدرة المدارس والمؤسسات التعليمية في دبي على التكيف والتحول السريع، في ظل التحديات الطارئة، حيث يسمح التعلم عن بعد بالاستمرارية التعليمية، وتوفير فرص التعلُّم للطلاب، بغض النظر عن الظروف الجوية السائدة، كما يعكس هذا القرار التزام الهيئة بتقديم تعليم عالي الجودة ومتميز، حتى في ظل أي ظروف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز