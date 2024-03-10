دبي.. إتاحة «التعليم عن بعد» غداً للمدارس الخاصة والجامعات الدولية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للمدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار "التعليم عن بعد"، غداً الإثنين (11 مارس)، في حال تأثر المباني أو المرافق التعليمية بالأمطار الغزيرة.

وقالت الهيئة في حسابها على منصة إكس "في ظل الأحوال الجوية السائدة، يُسمح للمدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار التعلُّم عن بعد الاثنين 11 مارس 2024 في حال تأثر المباني أو المرافق بالأمطار الغزيرة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، راجين للجميع السلامة".

في ظل الأحوال الجوية السائدة، يُسمح للمدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار التعلُّم عن بعد الاثنين 11 مارس 2024 في حال تأثر المباني أو المرافق بالأمطار الغزيرة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، راجين للجميع السلامة. ☀️ — KHDA | هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي (@KHDA) March 10, 2024

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز