«الإمارات للتعليم» تحدد معايير تسجيل طلبة مدارس الأجيال

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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‏حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي معايير لتسجيل الطلبة في مدارس الأجيال للعام الأكاديمي 2024 - 2025، على أن يتم منح الأولوية للطلبة الموجودين حالياً في نموذج المدارس المطبقة لمدارس الأجيال والراغبين بالانتقال.

والطلبة ممن لديهم أخ أو أخت في المدرسة، بالإضافة إلى الطلبة الذين يقع سكنهم ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة، ويبلغ إجمالي قائمة مدارس الأجيال المعتمدة 18 مدرسة موزعة على رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي والفجيرة.

وجاء ذلك في دليل ولي الأمر للتسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2024-2025، وتضمنت المعايير أنه لا يحق للطالب أو للطالبة المقبولين بإحدى مدارس الأجيال تقديم طلب الانتقال لمدرسة أخرى تابعة لمدارس الأجيال إلا بعد فصلين دراسيين ويستثنى من ذلك (صاحب الظروف الاستثنائية)، ولا يوجد أي رسوم إضافية على أولياء الأمور وذلك لأن المؤسسة تتكفل بكافة مصاريف التشغيل ورسوم الطلبة.

وشددت المعايير على عدم توفير الحافلات المدرسية لأي من الملتحقين بمدارس الأجيال في حال أن الطالب أو الطالبة من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة وعلى أولياء الأمور توفير وسائل النقل الخاصة لأولادهم. ويستهدف التسجيل للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للالتحاق بالمدارس المطبقة لنموذج مدارس الأجيال سواء المسجلين مسبقاً في مدارس الحلقة الأولى ورياض الأطفال الحكومية أو الخاصة حسب توفر المقاعد الدراسية ووفقاً للشروط.

وأوضحت المؤسسة في الدليل الخطوات الإجرائية للتسجيل في مدارس الأجيال، ابتداء من زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني واختيار خدمة تسجيل وقبول طالب في مدرسة حكومية وتعبئة النموذج من قبل ولي الأمر، وعلى مقدم الطلب القيام بمتابعة مستمرة لمعرفة حالة الطلب.

ولفتت المؤسسة أن الاعتماد الأولي يكون عن طريق إدارة شؤون الطلبة في المؤسسة بعد التأكد من استيفاء الطالب شروط القبول وتوفر الشواغر، ومن ثم الاعتماد النهائي يكون من قبل قطاع الفروع المدرسية قسم شؤون الطلبة وإدارة مشروع مدارس الأجيال في المؤسسة وذلك بعد استكمال كافة بيانات الطلبة أثناء فترات التسجيل المعلن عنها.

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