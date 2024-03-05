طلبة «الحوسبة» بجامعة الشارقة يقدمون مشاريع ابتكارية لتطويع الذكاء الاصطناعي

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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قدم طلبة كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، عدداً من المشاريع الابتكارية المبدعة بمجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وذلك ضمن فعاليات الإمارات تبتكر والمعرض الخاص بالمشروعات الابتكارية التي قدمها الطلبة من مختلف الكليات تحت شعار «الإمارات تبتكر 2024».

ومن أبرز المشاريع التي تم تقديمها، مشروع (روبوت الدردشة المرشد لكلية الحوسبة والمعلوماتية)، والذي يهدف إلى مساعدة الطلبة في مجال التعليم واستخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم برامج إرشادية مخصصة بشكل قابل للتعديل، خصوصاً للطلبة المعرضين للإنذارات الأكاديمية، ما يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر شمولاً ودعماً، حيث يمكن لشركات التكنولوجيا التعليمية والمؤسسات الأكاديمية الاستفادة من هذا المشروع.

كما تضمنت الابتكارات مشروع (الذكاء الاصطناعي في فيزياء الطاقة العالية)، وهو عبارة عن منصة تعليمية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والفيزياء لتمكين الطلبة في مختلف مراحل التعليم العالي، حيث تقوم المنصة بدمج الذكاء الاصطناعي وفيزياء الطاقة العالية لتمكين المتخصصين من الطلبة في مجال علوم الحاسوب والهندسة، إضافة إلى زيادة معرفة طلبة الفيزياء المهتمين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشملت الابتكارات أيضاً، مشروع (تمييز اللهجات العربية من المحادثات)، فهو يركز على إنشاء نظام للتعرف التلقائي والتمييز بين مختلف اللهجات العربية استناداً على أنماط اللغة المنطوقة، ويسهم هذا المشروع في تقنيات معالجة اللغات، حيث يمكن التعرف بدقة على التباينات الإقليمية في اللهجات العربية المنطوقة، ما يمكن استخدامه في تطبيقات علم اللغة.

وعرض كل من الطالب أسامة عبد الغني، وعمر آل علي، وياسر هيثم، ومريم عودة، مشروع (ملخص الفيديوهات)، وهو عبارة عن أداة مصممة لتحليل وتلخيص محتوى الفيديو بكفاءة من خلال استخدام خوارزميات متقدمة، حيث يقوم بتحديد اللحظات الرئيسية أو المعلومات الحيوية داخل الفيديو، ما يؤدي إلى إنشاء ملخص موجز باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزز هذه التقنية فهم محتوى الفيديو وتساعد في البحث واسترجاع المعلومات بكفاءة، ما يقدم للمستخدمين وسيلة فعالة لتقليل الوقت وفهم المحتوى الأساسي دون الحاجة لمشاهدة الفيديو الأصلي.

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