10 مشاريع ابتكارية لمدارس دبي تحاكي الاستدامة والعمل التطوعي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذ 20 طالباً وطالبة يمثلون 8 مدارس في دبي، 10 مشاريع إبتكارية تستهدف تأصيل قيم الاستدامة ودمجه مع العمل التطوعي.

ونظمت مدرسة أم سقيم للحلقة الثانية بنات المعرض بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر ومفوضية كشافة دبي، بما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الطالبات من تنفيذ مشاريعهم المستدامة وتشجيعهم على الابتكار والتفكير الإبداعي.

وتستهدف الفعالية إثراء النقاش البناء بين طلاب المدارس في مجال الابتكار المدرسي ومناقشة سبل تحسين جودة العمل التطوعي في تبني التقنيات الجديدة والأفكار الريادية والمبادرات الابتكارية.

وقال خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، إن الكشافة تؤدي دوراً حيوياً في دعم المشاريع الطلابية المتعلقة بالاستدامة والإسهام في بناء مجتمع مستدام، وتعزز الكشافة الوعي بأهمية الاستدامة وتوفر الدعم اللازم للطلاب لتطوير وتنفيذ مشاريع مستدامة.

وقالت مريم السويدي، مديرة مدرسة أم سقيم، حلقة ثانية، إن المعرض الابتكاري يمثل منصة رائعة لطلابنا لعرض مشاريعهم المستدامة، إيماناً بأن الشباب هم قادة المستقبل، ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الدعم اللازم لتحقيق أفكارهم وتطوير مشاريعهم التي تعزز الاستدامة.

وقالت عائشة رحمة، رئيس وحدة شؤون الطلبة ومسؤولة الأنشطة الطلابية في مدرسة أم سقيم، إن هذه المبادرة ذات أهمية كبيرة في ظل التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم في مجال الاستدامة، كونها من القضايا التي تتوافق مع توجهات الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز