مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في التعليم الخاص

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم توظيف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة، وتعزيز مشاركتها الفعالة في قطاع التعليم الخاص.

وتستهدف المذكرة دعم تطبيق سياسات وقرارات التوطين على قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة، والتعاون في مجال آلية ربط البيانات بين الجهتين، بما يسهم في ضمان حقوق الكوادر الوطنية، وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة للكوادر الوطنية، للعمل في المنشآت التعليمية في القطاع الخاص، واحتسابهم ضمن نسبة التوطين المطلوب تحقيقها من قبل المدرسة الخاصة، وتوثيق التعاون والعمل المشترك بين الأطراف المعنية.

توقيع

وقع الاتفاقية عائشة محمد بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وعلي أحمد الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بحضور الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وأحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وعدد من الكوادر الإدارية من الجانبين.

وأعربت عائشة بالحرفية، عن سرورها بتوقيع هذه المذكرة، مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والتعليمي، لتعزيز التوظيف، وتطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الالتزام المستمر بتعزيز جودة التعليم وتطوير المجتمع، وتزويده بالكوادر والقدرات الوطنية التي تمتلك الكفاءة والخبرة، وتحقيق الرؤية المشتركة لتحفيز النمو الأكاديمي والاجتماعي، بغية بناء شراكة قائمة على الثقة والتفاهم المتبادل.

تفاؤل

وعبّر علي الحوسني، عن تفاؤله إزاء فتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية في مجال التعليم الخاص، مشيراً إلى أهمية تعاون الهيئة مع الوزارة، لضمان نجاح المبادرات المستقبلية، ومؤكداً على أن توقيع مذكرة التفاهم يعبّر عن التزام هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتعزيز فرص العمل للمواطنين، وعلى نجاح مبادرتها النوعية «معلم وافتخر»، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي شهدت إقبالاً ونجاحاً كبيرين منذ انطلاقها عام 2019، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة في قطاع التعليم الخاص للمواطنين الباحثين عن العمل، مع التركيز على الكفاءة والقدرات الفردية.

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