3 طالبات يبتكرن جهازاً لمراقبة حركة الجنين

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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ابتكرت الطالبات، لطيفة وليد الحمادي وشوق بطي العبيدلي وهند ناصر سالمين، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع عجمان، جهازاً لمراقبة حركة الجنين.

وشاركت الطالبات بالمشروع في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي نظمته مؤخراً وزارة التربية والتعليم على هامش فعاليات شهر الابتكار.

وأوضحت الطالبات أن المشروع عبارة عن حزام ذكي يساعد النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة من الحمل، ويتكون من حسّاس للحركة وعداد لحركة الجنين يلتف حول بطن الأم، ويتصل بتطبيق يسهل عملية تتبع حركة الجنين في أي وقت من اليوم، بما في ذلك أثناء النوم.

وتابعن أنهن اختبرن هذا الجهاز الابتكاري على مجموعة من المتطوعات، وقد أثبت فاعليته في تتبع حركات الجنين بدقة، ومن أهم مميزاته أنه يساعد في التحذير من الولادة المبكرة ويسهم في الحفاظ على استرخاء الأم وطمأنينتها بشأن جنينها، بالإضافة إلى ذلك، يلبي هذا الحزام المبتكر الاحتياجات العاطفية للأمهات من خلال توفير الطمأنينة والاحتياجات الطبية من خلال مراقبة صحة الجنين.

ومن جهتها قالت المعلمة أمل أبو بكر المشرفة على المشروع، إن الابتكارات في مجال رعاية الأمومة وصحة الأطفال تعد خطوة نحو تحسين رعاية الحمل وتقديم الراحة والطمأنينة للأمهات، ويمكن لهذا الاختراع أن يكون له تأثير إيجابي كبير على صحة الأمهات والأطفال في جميع أنحاء العالم.

إبداع

وأوضحت أن ابتكارات الطلاب في مجال التكنولوجيا والعلوم الطبية تحمل أهمية كبيرة في المجتمع، فهي تعكس الإبداع والشغف لدى الشباب وقدرتهم على تطوير حلول فعالة للتحديات الحالية، كما تعتبر مصدراً للتغيير والتحسين في العديد من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية، كما أنها تلعب دوراً في تطوير أدوات وتقنيات جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة والرفاهية للأفراد، وتصميم حلول تكنولوجية للتحديات الطبية.

واعتبرت ابتكارات الطلاب مصدراً للتقدم والتحسين المستمر، وتساعد في تلبية احتياجات الناس وتحسين جودة الرعاية الصحية للمجتمع بشكل عام.

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