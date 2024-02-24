مدارس حكومية تدعو طلابها إلى المشاركة في «ماراثون القراءة الرقمي»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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دعت مدارس حكومية طلابها للمشاركة في مسابقة «ماراثون القراءة الرقمي» التي أطلقتها إدارة المصادر التعليمية والرقمية في قطاع التطوير المدرسي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لتحفيز اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﻣﺴﺘﺪام، وذلك ﻣﻦ ﺧﻼل قراءة اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ، وتهدف المسابقة لتعزيز وعي اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﺑﺪور اﻟﻘﺮاءة في ﺻﻘﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻏﺮس ﺷﻐﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ فيﻋﻘﻮل أﺟﻴﺎل اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وتغلق أبواب المشاركة في السادس من مارس المقبل، ليبدأ فرز وتصنيف نتائج المشاركين وفق المراحل الدراسية، على أن تعلن النتائج في 11 مارس.

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لفعاليات شهر القراءة في مارس 2024 والذي سيشهد جملة من المبادرات التي ستطلقها المؤسسة.

4 أهداف

وحددت المؤسسة أربعة أهداف رئيسية للمبادرة المشاركة في ماراثون القراءة الرقمي، حيث تهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة الرقمية وتعزيزها، وتفعيل المنصات التعليمية لدعم القدرات الذهنية المعرفية، ودعم مكانة الدولة كعاصمة عالمية للثقافة والإبداع الفكري وصناعة المحتوى الأدبي، وتعزيز مفهوم القراءة كأسلوب حياة مستدام.

وتشارك في الماراثون ثلاث منصات مختلفة، وهي «نهلة وناهل» لطلاب الحلقة الأولى، و«كتبي» لطلاب الحلقة الثانية، ومركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لطلاب الحلقة الثالثة، كما تم تحديد ستة معايير لتقييم المشاركات في ماراثون القراءة الرقمي، وتشمل هذه المعايير الاستخدام المنتظم لمنصات القراءة خلال فترة المسابقة، والتنوع في اختيارات القراءة، وسرعة القراءة بناءً على عدد الكتب والقصص المقروءة خلال الفترة الزمنية المحددة للمسابقة، ومستوى القراءة وتناسب المصادر القرائية مع المرحلة العمرية والدراسية للمشاركين، وقدرة المتعلمين على فهم وملخص المعنى الأساسي للنصوص من خلال الإجابة عن الأسئلة والاختبارات المرفقة مع الكتب والقصص داخل المنصة، واستخدام المنصات الرئيسية المعتمدة للمبادرة.

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