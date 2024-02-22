تفعيل «تمكين» لدعم طلبة الصفوف من 3 إلى 12

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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عممت مدارس حكومية تابعة للفرع المدرسي جداول حصص أكاديمية «تمكين» الرقمية التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لدعم الطلبة وتأهيلهم للاستعداد والتدريب الجيد للاختبارات، ويتم تفعيلها ثلاث مرات في العام الدراسي في فترة تسبق عقد الاختبارات.

ووفقاً للبرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، تعقد المدارس اختبارات تجريبية في الفترة من 4 وحتى 8 مارس المقبل، وتطبق امتحانات مواد المجموعة B في الفترة من 4 وحتى 8 من الشهر ذاته، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، لمواد المجموعة A، في الفترة من 13 وحتى 22 مارس المقبل.

ويأتي تفعيل أكاديمية «تمكين» الرقمية لتمكين الطلبة من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، ويقدم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تم تحديدها عبر نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول، وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع حسب الجدول المعتمد من أكاديمية تمكين، والمرسل لأولياء الأمور لمختلف الصفوف الدراسية وتستهدف المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والمنهاج المتكامل والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية.

ودعت إدارات مدرسية طلابها للاستفادة من فرصة الالتزام بأكاديمية «تمكين» الرقمية والاستفادة القصوى منها في استعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، عادّةً الالتزام بالأكاديمية واحداً من العوامل الرئيسة التي تسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والتفوق في الاختبارات.

ولفتت إلى أن الأكاديمية فرصة للوصول إلى موارد تعليمية متنوعة وشاملة تساعد الطلبة على فهم المفاهيم الأساسية واكتساب المهارات اللازمة في المواد المختلفة، كما يتم تقديم دروس وتمارين تفاعلية تساعد الطلاب على تطبيق المفاهيم وتعميق فهمهم للمواد.

ونصحت الطلبة بتخصيص وقت مناسب لمراجعة ما درسوه وتدربوا عليه، عبر وضع جدول زمني يومي أو أسبوعي يتضمن وقتاً محدداً لاستخدام وتنفيذ التمارين العملية.

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