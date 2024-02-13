استمرار الدراسة عن بعد اليوم.. و95 % التزام الطلبة أمس

المصدر: متابعة: قسم المحليات

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية اليوم، مراعاة للحالة الجوية، التي تمر بها الدولة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس. وسجلت مدارس الدولة أمس التزاماً من قبل الطلبة. وكانت المدارس الخاصة في دبي حولت الدراسة، أمس، لنظام التعلم عن بعد، وحافظت على سلامة طلابها، وانتظمت المدارس في تقديم الحصص جميعها.

استراتيجية تعليمية

واعتبر محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم أن التعلم عن بعد من الاستراتيجيات التعليمية المبتكرة، التي تتيح للمؤسسات التعليمية والطلاب والمعلمين التكيف مع التحديات المفاجئة، ويوفر فرصاً للتعلم المستمر والتفاعل والتواصل بين الطلاب والمعلمين، حتى في البيئات غير المألوفة أو المحدودة الموارد، مؤكدا التزام الطلبة بالحضور، يوم أمس.

وقالت التربوية بدور شاهين إن تجربة الإمارات في التعلم الافتراضي تعتبر نموذج إلهام للدول الأخرى، حيث استشرفت مستقبل التعليم في عام 2010، وقدمت مبادرة مبتكرة في مجال التعليم عن بعد، من خلال إطلاق مشروع التعلم الذكي، مشيرة إلى أن الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال تبني التكنولوجيا والابتكار في التعليم».

من جانبه أكد التربوي محمد الإمام الدقدوسي أن استخدام التعلم عن بعد في الأحوال الجوية المتقلبة يحافظ على سلامة الطلاب والكوادر الإدارية والتدريسية، ويضمن استمرارية التعليم، موضحاً أن استخدام التعلم عن بعد يسهم في تطوير أساليب التعليم الحديثة والابتكارية.

اشتراطات وصيانة

وشددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على أهمية تحري اشتراطات السلامة في المدارس وإجراء الصيانات اللازمة للمباني، التي قد تتأثر بسوء الأحول الجوية، التي تشهدها الدولة حالياً، لتعزز بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع.

وأكد مسؤولو مدارس حرصهم على تنفيذ أعمال الصيانة، والتي تشمل فحص سلامة المباني نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه في المداخل والصالات المكشوفة مع التأكد من سلامة توصيلات الإمدادات الكهربائية، وبهدف سلامة البنية التحتية للمدرسة تمهيداً لفتحها واستيعابها مجدداً لطلابها لتلقي التعلم الحضوري، وبكامل طاقتها.

خبرات مكتسبة

وفي الشارقة وأم القيوين أكد مديرو مدارس حكومية وخاصة أن تقديم الحصص الدراسية أمس جرى بسهولة ويسر، بفضل الخبرات، التي اكتسبتها الإدارات المدرسية والهيئات التدريسية، خلال جائحة كورونا في الفترة الماضية.

وسجل إدارات المدارس، أمس، نسبة حضور طلبة بنحو 95 %، فيما تم تشكيل فرق فنية وتقنية لمتابعة الدراسة (عن بعد)، بهدف تذليل الصعاب والتحديات، التي تواجه الطلبة خلال الدراسة.

وأكدت شهر زاد عزت، مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة في الشارقة أن نظام «التعلم عن بعد»، الذي تم تطبيقه في المداس أثبت جدارة، ونسبة نجاحه تجاوزت 99%، مرجعة ذلك إلى توفير البيئة الرقمية الجيدة منذ أمد بعيد، وتسخيرها العملية التعليمية، ما جعل عملية تطبيقه سلسة، لافتة إلى تهيئة الطلبة والمعلمين للدراسة عن بعد صباح أمس، كما تم إعلام أولياء الأمور بضرورة توفير البيئة المناسبة لأبنائهم، ما كان له كبير الأثر في الحضور الطلابي، والذي تجاوز 95 %، صباح أمس.

وفي ذات السياق أكد جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين، أنه تم تشكيل لجان فنية لمتابعة الدراسة «عن بعد»، ولتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الطلبة، حيث تمت عملية الدراسة بنجاح وبنسب عالية.

من جهتها أكدت مجد حسين، مديرة مدرسة الإبداع العلمي الخاصة في الشارقة، أن المدرسة استعدت بشكل جيد، من خلال وضع خطة ومتابعة للطلبة، لرفع الجانب الأكاديمي لطلاب المدرسة، كما تم إرسال رسائل لأولياء الأمور تعلمهم بذلك، لافتة إلى أن كافة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات اكتسبت الخبرات الكافية، التي تعينها على تطبيق عملية التعليم «عن بعد»، مبينة أن نسبة حضور الطلبة تجاوزت الـ 95 %.

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