حملة صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي قدمت مساعدات مالية لـ 4028 طالباً وطالبة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن كل من صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي عن إطلاق الحملة السنوية المشتركة المتجددة «شبابنا أمانة، وزكاتنا حصانة» للعام الرابع عشر على التوالي لمساعدة الطلبة المواطنين والمقيمين ورفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عنهم.

وأسهمت الشراكة منذ تأسيسها بجمع أكثر من 80 مليون درهم، وقدمت مساعدات مالية لنحو 4028 طالباً وطالبة.

وتتطلع الحملة هذا العام إلى تقديم الدعم لنحو 1000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق الزكاة، المعتمدة في صندوق الزكاة.

وقال محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة: «حققت حملة «شبابنا أمانة، زكاتنا حصانة» خلال السنوات الـ13 الماضية إسهامات كبيرة في دعم طلبة العلم المستحقين ترجمة لجهود الصندوق وجامعة أبوظبي في دعم المنظومة الأكاديمية في الإمارات».

وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، اعتزاز الجامعة بهذه المبادرة المستدامة التي امتدت لما يزيد على 13 عاماً، كانت عبرها سنداً لآلاف الطلبة المتعففين الذين تمكنوا بفضلها من الالتحاق ببرامج البكالوريوس في مقرات الجامعة في أبوظبي والعين، وتخرج منهم كفاءات مؤهلة تسهم في مسيرة البناء والتطوير.

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