مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحصد 5 جوائز في «خليفة التربوية»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فوزها بخمس جوائز ضمن مجالات وفئات جائزة خليفة التربوية المتنوعة في دورتها السادسة عشرة لعام 2023، في إنجاز يبرهن على قدرة المنظومة التعليمية الوطنية في المنافسة والتصدر محلياً وعربياً.

وأثنى المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على جهود الكوادر التربوية المشاركة في الجائزة التي تعتبر منصة للعمل التربوي المتميز، مؤكداً أن الميدان التربوي يحفل بخبرات مبدعة، أسهمت بعطاءاتها في تطور منظومة التعليم الحكومي والارتقاء بها إلى مصاف المنظومات التعليمية المتقدمة.

وأكد أن المؤسسة تعمل من خلال كافة برامجها على الارتقاء بأداء كوادرها من معلمين وتربويين وإداريين، بما يحقق أهدافها المنشودة في تطوير الحقل التربوي، مبيناً أن فوز المؤسسة بخمس جوائز ضمن جائزة خليفة التربوية يبرهن على نجاح خطط المؤسسة الرامية إلى إحداث نقلة تعليمية نوعية في المنظومة التعليمية الوطنية من خلال تحفيز الكوادر التربوية والإدارية على بذل المزيد من الجهود في المجالات التي تعزز الريادة التعليمية وترجمتها على أرض الواقع في الميدان التربوي.

وتفصيلاً فازت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بجائزة خليفة التربوية في مجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الدولة إذ قدمت المؤسسة ضمن فئة المؤسسات مشروعاً ريادياً متمثلاً في «منصة البيانات الذكية» إذ تعتبر المنصة أداة ربط مركزية بين مختلف مصادر البيانات ومستخدميها بحيث تمكنهم من الحصول على البيانات ومعالجتها وتحليلها بشكل آمن وفعال واستخدامها لتطوير الخدمات التعليمية والإدارية واتخاذ القرار المناسب بناء على البيانات المتاحة فيها.

كما أحرزت المؤسسة فوزاً في فئات أربعة مجالات ضمن الجائزة وهي التعليم العام فئة المعلم المبدع على المستوى المحلي، وأصحاب الهمم فئة الأفراد، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية على مستوى الدولة فئة المعلم المتميز، وفي مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي فئة الإبداعات التربوية.

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