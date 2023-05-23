«سوربون أبوظبي» تطلق «العلوم الإنسانية الرقمية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت جامعة سوربون أبوظبي برنامج «شهادة في العلوم الإنسانية الرقمية»، بهدف تزويد الطلبة بالمهارات المتخصصة اللازمة في تحليل البيانات والأرشفة الرقمية، وتنظيم المعلومات، إضافة إلى القراءة والكتابة الإعلامية الجديدة وطرق البحث، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم برامج متخصصة، لتمكين الطلبة من مواكبة المشهد الرقمي المتغير باستمرار.

وصمم قسم التعليم التنفيذي المستمر في الجامعة البرنامج بنهج متعدد التخصصات للعلوم الإنسانية الرقمية، ما من شأنه إكساب الطلبة المهارات اللازمة، لمواكبة العالم الرقمي في العصر الحالي.

وتعد شهادة العلوم الإنسانية الرقمية برنامجاً مكثفاً مدته عام واحد، ومفتوح للطلبة من جميع الخلفيات والتخصصات، ويدرس باللغة الإنجليزية من قبل الأكاديميين والخبراء الدوليين والمهنيين.

ويوفر البرنامج أساساً شاملاً في محو الأمية الرقمية، حيث يتناول موضوعات مثل مقدمة للعلوم الإنسانية الرقمية، وثقافة الويب، والأنظمة الرقمية، وعلوم المعلومات والثورة الرقمية.

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