«الإمارات للتعليم»: فرصة واحدة للطالب في امتحانات الإعادة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن للطالب فرصة واحدة فقط، لدخول امتحان الإعادة، وفقاً لضوابط وإجراءات الامتحانات المعتمدة للعام الدراسي الجاري 2022 ـ 2023، التي تعقد في الفترة من 6 حتى 12 يوليو المقبل عقب امتحانات الفصل الدراسي الثالث.

تقييم

وأوضحت المؤسسة في دليل سياسة ‏تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق امتحانات العام الدراسي الجاري الفرق بين امتحان الإعادة والتعويضي، حيث يطبق امتحان الإعادة على الصفوف (4 – 12) للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن المجموعة A في نهاية العام الدراسي، أما الامتحان التعويضي فيطبق للطلبة الذين لم يتمكنوا من إجراء امتحان نهاية الفصل الدراسي نتيجة عذر مبرر ومعتمد من المدرسة وموافق عليه من اللجان المختصة.

إعادة

وأفادت المؤسسة أن الطالب يعيد الصف في حال لم يجتز أي مادة دراسيّة من مواد المجموعة A في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، إذ إن فرصة الإعادة متاحة مرة واحدة للطالب، حيث تحسب النهاية الكبرى للمجموعة A التي تضم المواد اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والاجتماعيات من 100 درجة، والصغرى 60 درجة، أما النهاية الكبرى للمجموعة B تقرر لها 100 درجة، ولا يوجد لها نهاية صغرى، وفي امتحان الإعادة يمنح الطالب في امتحان الإعادة يمنح للطالب درجة النهاية الصغرى حتى لو كانت الدرجة الحاصل عليها تفوق «الصغرى» وتضاف درجة المادة إلى المجموع الكلي والمعدل العام لطلبة 12، ولا يتجاوز مجموع درجات الطالب مجموع النهاية الصغرى للمادة.

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