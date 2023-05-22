سلطان بن أحمد يشهد حفل نتائج «إتقان»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل نتائج برنامج «إتقان» لقياس جودة وفاعلية ومراجعة الأداء بالمدارس الخاصة، الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص للإعلان عن مخرجات البرنامج، وتكريم المدارس المتميزة للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم المدارس التي ارتقت بمعايير الأداء وتحصلت على التقييمات الأولى لبرنامج «إتقان» وهي: متميز وجيد جداً، إلى جانب تلك التي ارتفعت معدل مستويين في تصنيفها عن العام الماضي، والتي تحصلت على تصنيف جيد جداً في اللغة العربية، كما تفضل سموه بتدشين علامة الجودة والتميز في برنامج «إتقان».

وأعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج برنامجها النوعي «إتقان» الذي يستهدف تطوير وتحسين جودة الأداء المدرسي بكل جوانبه، وتم تنفيذه بدءاً من شهر أكتوبر الماضي وحتى مارس العام الجاري، بهدف تقييم أداء 110 مدارس، تُمثل 10 مناهج دراسية مختلفة من إجمالي عدد المدارس الخاصة في الإمارة البالغ عددها 127 مدرسة. إذ رصدت النتائج تحسناً نوعياً وملحوظاً في أداء المدارس يصل إلى 68 % مقارنة مع نتائج التقييم السابقة التي أُجريت في عامي 2018 و2019.

وكان الحفل قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ألقت بعده الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمة تناولت فيها الجهود الكبيرة والرعاية المتميزة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكافة مبادرات الهيئة وبرامجها، والتي مثلت سر النجاح والتميز لها.

شكر وتقدير

وتقدمت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على حضور سموه وتشريف الحفل وتكريم المدارس المتميزة.

وأوضحت الدكتورة محدثة الهاشمي خلال كلمتها، ما ذهب إليه صاحب السمو حاكم الشارقة في تمثيل وشرح عملية التعليم والتعلم، والتي كانت هي المنهاج الذي عملت عليه الهيئة لضمان النجاح وجودة الأعمال، قائلة: «شبه سموه العملية التعليمية بالدوائر الثلاث، حيث الدائرة الخارجية تمثل رحلة الطالب اليومية من المنزل إلى المدرسة، بما فيها من الشوارع الفسيحة، والطرق الآمنة، والحافلات المدرسية، والمواصلات، ثم الدائرة الوسطى التي تبدأ من سور المدرسة، وتشمل المرافق المدرسية، وكل ما يتفاعل معه الطالب خارج الصف، وصولاً إلى الدائرة الداخلية، التي تمثل كل ما يدور بين الطالب والمعلم والمنهج، حيث وجه سموه بأن نعتني بكل دائرة أشد الاعتناء».

وتناولت الهاشمي مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة لدعم المدارس وكافة أركان الميدان التربوي، مشيرة إلى أهميتها وحضورها المتميز ومساهمتها الكبيرة، ومنها: مبادرة «أولادكم في مأمن»، و«مدرستي أجمل»، و«ماء زلال»، وبرنامج «معلمٌ وأفتخر»، وإنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز