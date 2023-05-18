طالبات بجامعة الإمارات يطلقن موقعاً إلكترونياً يستهدف علماء البيانات

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أطلقت كل من سارة محمد الهنداسي، وطرفة سعيد الزيودي، وميرة سعيد اليماحي، ونورة محمد الشامسي، وشذا وليد البلوشي، الطالبات بكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات، مشروع موقع إلكتروني يهدف إلى تعزيز الكفاءة والخدمة لعلماء البيانات من خلال إعطاء أوامر صوتية، ويهدف إلى تطوير وتصميم حل يساعد علماء البيانات على تنفيذ مهامهم الروتينية بكفاءة وفعالية بكل سهولة وراحة، وذلك بإشراف الدكتور نزار زكي.

وقالت سارة الهنداسي: «إن الموقع يقوم بتحويل الصوت إلى نص، وهو تقنية قيمة تقوم بتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب، وهي خدمة تستهدف علماء البيانات، إذ إن عملهم غالبًا ما يتضمن كتابة رموز طويلة وتحليلاً مستمراً للبيانات، إضافة إلى القيام بمهام أخرى تتطلب استخداماً مكثفاً لجهاز الحاسوب ولوحة المفاتيح، مما قد يؤدي إلى التعرض لمشاكل صحية مثل إصابات الإجهاد المتكررة، كما يتضمن عمل علم البيانات المهام المتكررة كتنظيف البيانات والمعالجة المسبقة».

تحويل

وأوضحت طرفة الزيودي أنه على الرغم من أن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب تحويل الصوت إلى نص، وتحويل النص إلى تعليمات باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة، فإن فوائد هذا النهج هائلة وذلك من خلال أداء مهام علم البيانات من خلال التعليمات الصوتية، مضيفة: «يمكن لعلماء البيانات زيادة إنتاجيتهم بشكل كبير، ويمكن لأولئك الذين يعانون من حالات طبية استئناف واجباتهم بسهولة وكفاءة. لذلك، فإن الهدف من هذا المشروع هو تطوير وتصميم حل يساعد علماء البيانات على تنفيذ مهامهم الروتينية بكفاءة وفعالية بكل سهولة وراحة، كما يهدف المشروع إلى مساعدة علماء البيانات في تنفيذ التعليمات الصوتية».

ولفتت ميرة اليماحي إلى أن هناك استخدامًا آخر محتملًا للتقنية، وهو توفير فوائد تعليمية لعلماء البيانات المبتدئين من خلال الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، ويمكن للنظام شرح الأساس المنطقي وراء كل تعليمات تم تنفيذها، وتقديم رؤى وتفسيرات قيمة لعلماء البيانات المبتدئين لتعلم وفهم المفاهيم والمنهجيات الأساسية المستخدمة في علم البيانات. ويمكن أن يكون هذا بمثابة شكل من أشكال التوثيق، مما يسمح بنقل المعرفة بشكل أسهل بين أعضاء الفريق.

تحديات

وقالت نورة الشامسي: «يأتي بناء ونشر موقع على شبكة الإنترنت مع العديد من التحديات والمشاكل المحتملة، يتمثل أحد أهم التحديات في تحقيق مستويات عالية من الدقة في تحويل الكلام الصوتي إلى نص، والتي يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة مثل جودة الميكروفون، وضوضاء الخلفية، ولهجة المستخدم وأسلوب التحدث». وأكدت شذا البلوشي أن التحدي الآخر هو تفسير وفهم أوامر اللغة الطبيعية بدقة، وهي مهمة معقدة في معالجة اللغة الطبيعية.

إضافة إلى ذلك، قد يؤدي دمج ChatGPT في النظام إلى تعقيدات وأخطاء موقع الويب. وأضافت: «إن المشروع لم يتم إطلاقه من هباء، وإنما مواكبة لما يستجد لعرض الحلول المناسبة والمبتكرة في مجال تقنية المعلومات، وأقسامها المختلفة التي من شأنها أن تسهم وبفعالية في خدمة المجتمع، كما أن إطلاقنا للمشروع يعكس مهاراتنا ومعارفنا التي تم اكتسابها خلال فترة دراستنا في جامعة الإمارات».

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