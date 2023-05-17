15 إجراءً لإدارات المدارس استعداداً لامتحانات نهاية العام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والفترة التعويضية للعام الدراسي 2022 2023-، الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً، 15 إجراءً مطلوباً من إدارة المدرسة للتحضير للامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأخير من العام الدراسي الحالي، التي ستنطلق في 7 يونيو المقبل وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.

لجنة

ووجهت المؤسسة بتشكيل لجنة محددة لطباعة تذكرة الامتحان الإلكترونية برئاسة مدير المدرسة وتتحمل المسؤولية في حال تسريب أي تذكرة امتحانية، وتشكيل لجنة لإدارة الامتحانات برئاسة مدير المدرسة وتتحمل كل المسؤوليات الإدارية والفنية التي تضمن سير أعمال الامتحانات في المدرسة بصورة سليمة ومنظمة، وتشكيل لجان الملاحظة والمراقبة في القاعات الامتحانية.

وأكدت المؤسسة أهمية توزيع الطلبة وتحديد أسمائهم على المقاعد في القاعات الامتحانية، وضمان تأدية الطلبة للامتحانات من خلال الحضور الواقعي للمدرسة وفق المواعيد المعتمدة، ومطابقة أعداد الطلبة في المدرسة مع أعداد تذاكر الامتحان الإلكترونية المطبوعة من قبل الإدارة قبل بدء الامتحان بـ24 ساعة، وتوزيع تذكرة الامتحان الإلكترونية على الطلبة والتأكد من تسليم الطالب التذكرة الصحيحة الخاصة به.

تداول

كما حظرت مؤسسة الإمارات للتعليم تداول تذكرة الامتحان الإلكترونية الخاصة بالطلبة بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية أو مع الطلبة وأولياء أمورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن مهام المدرسة أيضاً إعداد كشف الحضور للامتحان في كل قاعة ويوقع من قبل الملاحظ والمراقب، ويُعتمد من قبل مدير المدرسة.

وكذلك إعداد كشف تسليم الأوراق الامتحانية يوقع عليه الطالب بعد تسليم الامتحان الإلكتروني والورقي مع تحديد زمن التسليم. وأشار الدليل إلى ضرورة حصر الطلبة المواطنين المتواجدين خارج الدولة لأعذار رسمية.

وكذلك حصر الطلبة المتغيّبين بعذر مقبول وتوثيق الأعذار الخاصة بهم، وإخطارهم بمواعيد الامتحانات التعويضية، وتطبيق لائحة السلوك في حال ارتكاب الطالب مخالفة امتحانية واتخاذ الإجراء المناسب بحسب الدرجة.

وأوضح الدليل أن التوزيع الزمني لامتحانات الصفوف من 5 حتى 12، يقدر ساعة للاختبار الورقي وساعة ونصف للإلكتروني، في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والفيزياء والرياضيات التطبيقية والعلوم التطبيقية، أما الصف الأول والثاني لا يوجد لديه اختبارات مركزية، وتطبق إجراءات التقييم التكويني والختامي في جميع مواد المجموعة A من قبل المعلم.

والصف الثالث والرابع سيكون الامتحان ورقياً كاملاً ويصحح من المعلم.

تصحيح آلي

وبالنسبة للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر سيكون جزء ورقي من مواد اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات يصحح من المعلم وجزء إلكتروني يصحح من النظام آلياً، أما مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية للجميع والعلوم الصحية والأحياء والكيمياء للحلقة الثالثة ستكون مركزية إلكترونية.

أما للصف الثاني عشر سيكون مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم التطبيقية والفيزياء ورقية تصحح مركزياً بمركز تقدير الدرجات وإلكترونية وتصحح مركزياً من النظام، وبخصوص بقية المواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية والأحياء والكيمياء ستكون إلكترونية وتصحح آلياً من النظام.

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